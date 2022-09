Balado Hashtag Tendances, 15 septembre 2022 — Fin du Pixelbook, Uber Eats sans chauffeur, piles rapides pour VÉ et « Reels » d’Instagram

Balado Hashtag Tendances, 15 septembre 2022 — Cette semaine : La fin du Pixelbook de Google, des voitures autonomes Uber Eats, une nouvelle pile pour les véhicules électriques et des résultats décevants pour « Reels » d’Instagram.



La fin du Pixelbook de Google

Google a annoncé l’annulation de la prochaine version de son ordinateur portable Pixelbook et la dissolution de l’équipe chargée de le construire. L’appareil de type Chromebook était en cours de développement et devrait faire ses débuts l’année prochaine, selon une personne familière avec le sujet rapporte The Verge. Le projet a dû être interrompu dans le cadre des récentes mesures de réduction des coûts au sein de Google. Les membres de l’équipe ont été mutés ailleurs au sein de l’entreprise .

L’annonce en a surpris plusieurs. En effet, avant la conférence annuelle des développeurs Google I/O, le chef du matériel Google, Rick Osterloh, avait déclaré à The Verge que la société prévoyait poursuivre cette voie tout en reconnaissant que le marché des Chromebooks avait changé depuis 2017, lorsque le Pixelbook original avait été lancé.

Des voitures autonomes Uber Eats

On apprenait cette semaine l’intention de Uber d’effectuer les livraisons Uber Eats au moyen de mini-véhicules électriques autonomes sur les marchés américains à partir de cet automne. La société a en effet annoncé un partenariat à long terme avec le développeur de véhicules autonomes Nuro, dont les véhicules électriques sans occupant livreront de la nourriture aux clients Uber Eats aux États-Unis. L’accord de dix ans débutera cet automne au Texas et en Californie avant de s’étendre davantage.

La société a déjà livré des repas aux clients du sud de la Californie dans le cadre d’un projet pilote avec la société de robotaxi Motional – une coentreprise du groupe Hyundai Motor qui utilise des véhicules électriques autonomes IONIQ 5. Depuis mai, les deux sociétés pilotent les livraisons Uber Eats et analysent les commentaires des clients afin de développer conjointement un modèle de livraison de nourriture autonome qui pourrait éventuellement être étendu à Los Angeles et dans d’autres villes. Mais cette fois-ci, Uber Eats va encore plus loin dans les livraisons de nourriture autonomes en supprimant complètement le chauffeur.

Une nouvelle pile pour les véhicules électriques

L’Office of Technology Development de l’Université Harvard a accordé une licence technologique exclusive à Adden Energy, Inc., une jeune entreprise développant des systèmes de batterie innovants destinés aux futurs véhicules électriques (VÉ) qui se rechargent complètement en quelques minutes. Adden Energy vient de clore une ronde de financement de 5,15 millions de dollars américains dirigée par Primavera Capital Group, avec la participation de Rhapsody Venture Partners et MassVentures.

Développé par des chercheurs de la John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS), le prototype de pile bouton à l’échelle du laboratoire a atteint des taux de charge de batterie aussi rapides que trois minutes avec plus de 10 000 cycles dans une vie. Les résultats de ces recherches ont été publiés dans Nature et d’autres revues. La pile présente également une densité d’énergie élevée et un niveau de stabilité des matériaux qui surmonte les défis de sécurité posés par certaines autres batteries au lithium.

Adden Energy aura maintenant pour tâche de développer un version à grande échelle de ce produit, capable de répondre aux besoins en énergie des véhicules électriques de demain.

Résultats décevants pour « Reels » d’Instagram

Alors que les applications de médias sociaux comme Instagram et YouTube ont sauté sur les tendances de style TikTok avec des vidéos courtes, la fonction « Reels » d’Instagram ne donne pas les résultats escomptés. Le Wall Street Journal a rapporté avoir vu des copies de documents de recherche internes, qui révèlent que les utilisateurs d’Instagram ne passent pas beaucoup de temps à regarder ces vidéos courtes, et pire encore, « la plupart des utilisateurs de Reels n’ont aucun engagement ».

Le journal a par ailleurs rapporté que les utilisateurs passent moins de 17,6 millions d’heures par jour sur « Reels » par rapport aux utilisateurs de TikTok qui passent 197,8 millions d’heures sur la plate-forme vidéo. Instagram met apparemment une grande partie du blâme sur son manque de créateurs de contenu et d’influenceurs utilisant la fonctionnalité « Reels ». Sur les 11 millions de créateurs sur Instagram aux États-Unis, seulement 2,3 millions publient chaque mois. De plus, le rapport a également noté qu’un tiers de toutes les vidéos ont été créées à l’origine sur d’autres sites, principalement TikTok, et qu’elles portent toujours le logo de leur application d’origine.

Écoutez également :

Hashtag Tendances, 8 septembre 2022 — Informatique quantique, nouveau casque VR, nouveau service Netflix et fuite de données de TikTok

Hashtag Tendances, 1er septembre 2022 — L’atterrissage des drones, les assistants Google, nouveauté de SnapChat et Elon Musk veut faire retirer une vidéo

Hashtag Tendances, 25 août 2022 — TikTok vous espionne, Google améliore les images, le retour au bureau chez Apple et pas de politique sur Facebook et Instagram

Hashtag Tendances fait partie du réseau de balados d’IT World. Visitez le site ITWorldCanada.com pour y écouter de pertinents balados d’actualités technologiques en anglais, ainsi que le site DirectionInformatique.com pour les balados en français.

De plus, ne manquez pas de vous abonner à notre infolettre au DirectionInformatique.com, afin de recevoir par courriel les nouvelles du secteur des technologies en français.