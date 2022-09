Balado Hashtag Tendances, 1er septembre 2022 — L’atterrissage des drones, les assistants Google, nouveauté de SnapChat et Elon Musk veut faire retirer une vidéo

Balado Hashtag Tendances, 1er septembre 2022 — Cette semaine : L’atterrissage des drones, des assistants trop présents dans les réunions, une nouvelle fonctionnalité de SnapChat et Elon Musk veut faire retirer une vidéo.



L’atterrissage des drones

Une équipe de l’Université de Sherbrooke s’est attaquée au problème de l’atterrissage des drones dans des endroits difficiles. En effet, faire atterrir ces appareils peut être un défi de taille dans certaines situations telles que des surfaces non horizontales ou sur l’eau ou encore dans des conditions adverses de vent.

Les chercheurs ont donc décidé de relever le défi de faire atterrir un de ces appareils sur un toît incliné. Ils ont choisi cet environnement parce qu’il est commun en milieu urbain, qu’il est facile à détecter et qu’il est souvent libre de toute entrave.

Les résultats de leurs travaux viennent d’être publiés dans les Robotics and Automation Letters. Ils y présentent un système capable d’atterrir sur des surfaces inclinées jusqu’à 60 degrés à des vitesses verticales allant jusqu’à 2,75 mètres par seconde.

Des assistants trop présents dans les réunions

Les haut-parleurs intelligents peuvent être incroyablement pratiques. Malheureusement, ces appareils ont tendance à répondre même lorsque vous ne leur parlez pas. En effet, une phrase qui ressemble un peu trop à « Hey Google » ou « Alexa » suffit souvent à déclencher une réponse.

Ce problème est particulièrement ennuyant pour ceux qui utilisent des appareils Google Meet professionnels dans les salles de réunion. Ces appareils visent à rendre les vidéoconférences et le nouveau modèle de travail hybride post-pandémique aussi pratiques que possible. Mais tout comme les haut-parleurs intelligents personnels, ils semblent avoir tendance à interpréter des mots aléatoires comme « Hey Google » ou « Okay Google ».

Pour éviter ces déclenchements accidentels lors des appels, Google a indiqué que l’assistant « ne sera activé que lorsqu’un appareil n’est pas en réunion et dans les 10 minutes précédant une réunion ». Cela fait effectivement que ces appareils perdent le support de Google Assistant la plupart du temps.

Une nouvelle fonctionnalité de Snapchat

Le réseau social Snapchat ajoute sur son application iOS une nouvelle fonctionnalité appelée Dual, qui capture en simultané un double cliché, l’un provenant de la caméra photo principale et l’autre de la caméra frontale de son téléphone intelligent, un concept popularisé par l’application à succès BeReal.

Une fois la paire de photo prise, plusieurs options de mise en page sont disponibles. On peut, entre autres, choisir le mode image dans l’image qui rappelle la fonctionnalité de BeReal. Mais contrairement à cette dernière, la fonction Dual permet aussi d’ajouter au contenu capturé des autocollants et de la musique.

Elon Musk veut faire retirer une vidéo

Le Washington Post a rapporté que le PDG de Tesla, Elon Musk, n’était pas très content d’une vidéo qui aurait montré un véhicule Tesla frappant un mannequin de la taille d’un enfant. Selon le Post, Musk considère que les images sont diffamatoires et qu’elles dévalorisent la fonction d’assistance à la conduite de Tesla.

Tesla a également envoyé une mise en demeure au projet Dawn, qui a publié la vidéo. Le groupe utilise la vidéo comme exemple pour plaider contre l’efficacité des voitures autonomes. Outre le groupe de défense, la US National Highway Traffic Safety Administration enquête également sur le système d’assistance à la conduite de Tesla. L’administration a récemment élargi son enquête après de nombreuses collisions avec des véhicules d’urgence stationnés impliquant des voitures Tesla.

