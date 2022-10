Quatrième édition de MTL Connecte, la Semaine du numérique de Montréal

La quatrième édition de MTL connecte, la Semaine numérique de Montréal, est à nos portes. L’événement annuel organisé par le Printemps numérique, un organisme à but non lucratif qui vise à connecter les individus, les organisations et les idées pour faire progresser et rayonner l’intelligence numérique, se tiendra du 17 au 21 octobre au Studio les 7 doigts.

Il s’agit d’un événement à « portée internationale qui démocratise les enjeux et les défis liés à la transformation numérique au niveau technologique, économique, social, culturel et environnemental », précisent les organisateurs dans un communiqué.

Cette année, le thème central de MTL connecte, ÉCO(Systèmes) d’Espoir, est une invitation à se questionner sur le chemin que devraient prendre les technologies à travers l’intelligence artificielle, la culture et la créativité, la cybersécurité et l’identité numérique, le futur des villes, les innovations disruptives et l’éducation et le travail de demain.

Des conférences, des panels de discussion et des ateliers sont présentés par plus d’une centaine d’invités pour inspirer les participants à faire partie des bâtisseurs du numérique de demain.

Parmi les invités de marque, on retrouve Hugues Bersini du nouvel institut d’intelligence artificielle pour le bien commun de l’Université libre de Bruxelles, Cheryl Bryce de la Première Nation Songhees, Bronwyn Boyle considérée comme l’une des expertes mondiales en cybersécurité et en FinTech, la Dre Shohini Goose, physicienne, Isabelle Collet, de l’Université de Genève et Sénamé Koffi Agbodjinou, architecte et anthropologue.

Les sujets abordés sont variés. Parmi les conférences :

Les arts du mouvement à la rencontre de la technologie

Creating a Deepfake Future we can feel good about

L’I.A. de confiance

Métavers, NFT : nouvelles frontières de la création

Incident de confidentialité : agir, réagir ou payer

La technologie numérique et la résilience de l’eau, la clé de l’avenir des villes?

The Future of Collaboration and Wellbeing in The Digital Workplace

La semaine comporte par ailleurs un volet artistique avec une exposition et des spectacles accessibles au grand public. Du 18 au 30 octobre, l’exposition gratuite (ÉCO)Systèmes d’espoir, présentée à Anteism Books. Le 18 octobre, à la Société des arts technologiques, le spectacle audiovisuel BABEL avec ENTER.black et Leëf invite l’audience à s’interroger sur notre perception de l’autre avec l’espoir de retrouver un chemin commun. Une expérience immersive est aussi prévue pour la soirée de clôture, le 21 octobre. Parmi les artistes présents, Zadig, un des pionniers de la scène rave française, est de retour à Montréal.

Tous les détails sont disponibles sur le site Web de l’événement.