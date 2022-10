Balado Hashtag Tendances, 6 octobre 2022 — Musk acquiert Twitter, l’IA génère des vidéos, Google réinvente la recherche et fin de Google Stadia

Balado Hashtag Tendances, 6 octobre 2022 — Musk acquiert finalement Twitter, l’intelligence artificielle qui génère des vidéos, Google veut réinventer la recherche et la fin du service de jeu Stadia de Google.



Musk acquiert finalement Twitter

Elon Musk a offert cette semaine d’acheter Twitter au prix de l’action initialement proposé de 54,20 USD si la société abandonne ses actions en justice, selon un dossier déposé par Musk auprès de la Securities and Exchange Commission le 3 octobre.

On se souviendra que Musk avait proposé d’acquérir Twitter pour 44 milliards de dollars en avril 2022, mais avait par la suite tenté de se retirer de l’accord le 8 juillet, demandant à Twitter de prouver que moins de 10 % des comptes Twitter sont contrôlés par des robots. Twitter avait déposé une plainte contre Musk seulement quelques jours plus tard, l’accusant de dénigrer l’entreprise et de faire baisser le cours de son action. Musk avait contre-attaqué Twitter le même mois.

Les deux sociétés devaient se rencontrer devant le tribunal le 17 octobre prochain. La négociation des actions de Twitter a été interrompue deux fois mardi après que la nouvelle eut été initialement rapportée par Bloomberg.

L’intelligence artificielle qui génère des vidéos

Les générateurs d’image à partir de texte utilisant l’intelligence artificielle ont fait fait parler d’eux ces derniers mois, mais les chercheurs franchissent déjà la prochaine frontière de l’intelligence artificielle : les générateurs de vidéo à partir de texte.

Une équipe d’ingénieurs en apprentissage automatique de la société mère de Facebook, Meta, a dévoilé un nouveau système appelé « Make-A-Video ». Comme son nom l’indique, ce modèle d’intelligence artificielle permet aux utilisateurs de saisir une description approximative d’une scène, et il générera une courte vidéo correspondant à leur texte. Les vidéos sont clairement artificielles, avec des sujets flous et une animation déformée, mais représentent toujours une évolution significative dans le domaine de la génération de contenu par l’intelligence artificielle.

Dans un article sur Facebook, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a décrit le travail comme un « progrès incroyable », ajoutant : « qu’Il est beaucoup plus difficile de générer des vidéos que des photos, car au-delà de la génération correcte de chaque pixel, le système doit également prédire leur évolution dans le temps. »

Google veut réinventer la recherche

Google a présenté une foule de nouvelles façons pour les gens de rechercher sur Internet lors de son événement annuel Search On. L’entreprise a essayé de trouver des moyens plus naturels et visuels pour les gens de rechercher et d’obtenir des résultats. Google réinvente donc complètement sa recherche pour profiter des avancées de l’intelligence artificielle et de la vision par ordinateur.

« Pendant deux décennies, les règles du jeu étaient en gros : “Cher humain, si vous suivez les règles et écrivez vos requêtes correctement, nous vous donnerons des réponses correspondant à vos besoins” », a déclaré Prabhakar Raghavan, premier vice-président de Google en charge de recherche. « Mais grâce aux progrès incroyables – et franchement sans précédent – de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique et de la vision par ordinateur, les choses changent », poursuit-il.

Fin du service de jeu Stadia de Google

Il semble que le pari sur le streaming de jeux n’ait pas porté ses fruits pour Google car la société annonçait cette semaine la fin de Stadia, son service de streaming de jeu. Dans le cadre de la fermeture, Google remboursera tous les achats Stadia, y compris le matériel, les logiciels et les DLC.

L’arrêt définitif du service aura lieu le 18 janvier 2023. Dans un article de blog, le directeur général de Stadia, Phil Harrison, a déclaré que le service n’avait jamais atteint les cibles que l’entreprise avait envisagées. The Verge a rapporté que les employés de Stadia assumeront de nouveaux rôles dans d’autres divisions de l’entreprise et que la technologie existante sera migrée vers d’autres projets.

