Balado Hashtag Tendances, 29 septembre 2022 — Des livres bannis, Google s’adresse aux employés et l’intelligence artificielle

Balado Hashtag Tendances, 29 septembre 2022 — Cette semaine : Les livres de Reshma Saujani bannis, l’intelligence artificielle bannie de Getty Images, le PDG de Google s’adresse aux employés et l’intelligence artificielle au secours du quantique.



Les livres de Reshma Saujani bannis

La série de livres de Reshma Saujani, la fondatrice de Girls Who Code, a été placée sur une liste de livres interdits dans les écoles américaines. La série, qui relate les aventures d’un groupe de jeunes filles dans le cadre d’un club de codage à leur école, vient d’être ajoutée à l’Index of School Book Bans de PEN America, une liste nationale de littérature restreinte qui a été établie au cours de la dernière année scolaire.

Malgré que l’ajout à la liste PEN America était la première fois que l’auteure entendait parler d’une interdiction de son travail, l’interdiction était en vigueur dans le district scolaire de Central York en Pennsylvanie depuis environ 10 mois, avant d’être annulée en septembre de l’année dernière. Saujani a déclaré que la suppression des livres entrave non seulement la visibilité des femmes dans les domaines technologiques, mais également la diversité dans l’industrie.

L’intelligence artificielle bannie de Getty Images

Getty Images a interdit les images générées par l’intelligence artificielle en raison de soucis quant à leur légalité. Sa décision fait suite à des actions similaires prises par des plateformes de contenu telles que Newgrounds et PurplePort. Le PDG de Getty Images, Craig Peters, a déclaré qu’il y avait des problèmes de droit d’auteur sur les images générées par l’intelligence artificielle et les personnes contenues dans les images.

Il a ajouté que la vente de ces images pourrait potentiellement exposer les utilisateurs de la plateforme à des risques juridiques. Jusqu’à présent, Peters a déclaré qu’il y avait un nombre « extrêmement limité » de ces images sur la plate-forme. Parce que l’identification de ces images sera difficile et qu’il n’y a pas de filtres automatisés fiables, Getty Images s’appuiera sur les rapports des utilisateurs pour signaler ces images.

Le PDG de Google s’adresse aux employés

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a répondu aux questions sur les réductions de coûts, la gestion de la productivité et les licenciements potentiels lors de la réunion générale de l’entreprise cette semaine. Pichai a indiqué que les conditions macroéconomiques difficiles étaient la raison de davantage de mesures de réduction des coûts.

Il a également accusé l’augmentation de la bureaucratie chez Google d’être à l’origine de certains des défis de l’entreprise. Pichai a expliqué comment l’entreprise pourrait être plus efficace, par exemple en supprimant les processus inutiles qu’elle a pu développer au fil des ans.

L’intelligence artificielle au secours du quantique

En utilisant l’intelligence artificielle, des physiciens ont compressé un problème quantique intimidant qui nécessitait jusqu’à présent 100 000 équations en une tâche de moindre taille de seulement quatre équations, le tout sans sacrifier la précision. Les travaux, publiés dans le numéro du 23 septembre de Physical Review Letters, pourraient révolutionner la façon dont les scientifiques étudient les systèmes contenant de nombreux électrons en interaction.

« Nous commençons avec cet énorme objet de toutes ces équations différentielles couplées, puis nous utilisons l’apprentissage automatique pour le transformer en quelque chose de si petit que vous pouvez le compter sur vos doigts », explique l’auteur principal de l’étude, Domenico Di Sante, chercheur invité et membre du Flatiron Institute’s Center for Computational Quantum Physics à New York et professeur adjoint à l’Université de Bologne en Italie.

