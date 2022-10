Balado Hashtag Tendances, 20 octobre 2022 — Netflix avec pubs, une botte robotisée, DuckDuckGo pour MacOS et la main-d’oeuvre d’Amazon

Balado Hashtag Tendances, 20 octobre 2022 — Des pubs sur Netflix dès le 3 novembre, une botte robotisée pour marcher plus vite, le navigateur DuckDuckGo pour MacOS et le roulement de personnel coûte cher à Amazon.



Des pubs sur Netflix dès le 3 novembre

C’est le 3 novembre prochain que Netflix deploiera son nouveau service à rabais financé par des publicités. Appelé « Basic with Ads » ou Service de base avec publicité, il sera disponible au Canada, aux États-Unis, en Australie, au Brésil, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Espagne et au Royaume-Uni au coût de 6,99 $ par mois.

En moyenne, les abonnés qui choisiront ce niveau de service verront quatre à cinq publicités de 15 à 30 secondes par heure. Par ailleurs, les téléspectateurs n’auront pas accès au catalogue complet de Netflix et ils ne pourront pas non plus télécharger de contenu sur leurs appareils. Autre limitation, la qualité vidéo sera limitée à une résolution de 720p.

Une botte robotisée pour marcher plus vite

Une équipe du laboratoire de biomécatronique de l’université Stanford, en Californie, a créé une botte robotique qui peut améliorer la vitesse de marche tout en réduisant la dépense d’énergie. Elle se présente comme un exosquelette qui peut apprendre des mouvements de son porteur et s’y ajuster afin de fournir une assistance optimale.

Selon les chercheurs qui l’on mis au point, l’appareil permet aux gens de marcher 9 % plus rapidement en dépensant 17 % moins d’énergie.

Jusqu’à maintenant, l’étendue des tests de la botte robotique s’est limitée aux tapis roulants. Les chercheurs préparent cependant le dispositif pour sa vie au-delà des portes du laboratoire et prévoient être en mesure de commercialiser le projet d’ici quelques années.

Le navigateur DuckDuckGo pour MacOS

L’application de navigation Web DuckDuckGo, un concurrent de Google Chrome ou Microsoft Edge axé sur la confidentialité et la sécurité est désormais disponible en test bêta ouvert pour les utilisateurs de MacOS. Le navigateur dispose des mêmes protections intégrées que celles des applications mobiles de DuckDuckGo.

Il dispose également d’un lecteur vidéo qui protège les utilisateurs contre les publicités ciblées et les témoins lorsqu’ils regardent du contenu sur YouTube. Il offre de plus des onglets épinglés, une barre de favoris, le blocage du suivi des courriel et utilise environ 60 % moins de données que Chrome, le navigateur le plus populaire.

Une édition pour Windows est actuellement en développement et une version bêta privée pour cette plateforme est attendue dans les prochains mois.

Le roulement de personnel coûte cher à Amazon

Le taux de roulement de personnel chez Amazon, le géant du commerce en ligne, est bien supérieur aux moyennes de l’industrie. Engadget rapporte que le taux d’attrition coûte environ 8 milliards de dollars américains par an à la société et à ses actionnaires.

En 2021, seul un employé nouvellement embauché sur trois est resté au service de l’entreprise pendant 90 jours ou plus. Selon Engadget, Amazon pourrait épuiser l’offre de main-d’œuvre disponible dans certaines régions d’ici quelques années. Par ailleurs, le site rapporte que les programmes d’apprentissage d’Amazon semblent désorganisés et coûtent probablement des centaines de millions à l’entreprise en heures perdues.

