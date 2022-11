Mandat important pour CGI Federal avec la Commission de réglementation de l’énergie nucléaire américaine

CGI Federal inc., une filiale de CGI qui dessert le secteur public fédéral américain, vient d’obtenir un contrat pour préparer la Commission de réglementation de l’énergie nucléaire (Nuclear Regulatory Commission ou « NRC ») aux cybermenaces émergentes.

L’accord s’inscrit dans le cadre de l’accord d’achat général GLINDA (Global Infrastructure and Development Acquisition). CGI Federal déploiera de nouveaux processus et technologies pour aider la NRC à consolider sa posture de sécurité, la protégeant ainsi des menaces actuelles et futures.

La NRC est un joueur-clé de la défense commune et de la sécurité des renseignements relatifs au nucléaire civil. Dans le cadre de l’entente, CGI Federal aura recours à un laboratoire de criminalistique numérique pour maintenir les opérations, la confidentialité et l’intégrité de la NRC, qui pourra s’attaquer rapidement aux menaces internes et aux menaces persistantes avancées. CGI la soutiendra par ailleurs dans son adoption de l’architecture à vérification systématique (Zero Trust), conformément aux mandats du gouvernement fédéral.

« La NRC a fait des investissements importants pour faire évoluer ses processus et ses outils de cybersécurité », explique Stefan Becker, vice-président principal et dirigeant de l’unité d’affaires Organismes de réglementation de CGI Federal dans un communiqué.« Nous sommes heureux de l’accompagner dans ce projet et tirons parti de nos décennies d’expérience dans le renforcement de la sécurité des organisations grâce à une cybersécurité novatrice qui améliore les renseignements sur les cybermenaces. CGI fournira un environnement TI modernisé qui fait progresser la surveillance et l’analyse de la sécurité, et atténue les risques dans l’ensemble de l’organisation. »

La valeur de l’accord est estimée à quelque 17,4 M$ US. Celui-ci comprend une période de base de 16 mois et trois périodes optionnelles de 12 mois. CGI Federal travaillera en collaboration avec la NRC et d’autres sous-traitants de l’écosystème de l’organisation gouvernementale.