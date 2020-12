Xplornet et Ericsson amènent la 5G en région

Marie Pâris - 09/12/2020

Xplornet annonce avoir sélectionné Ericsson comme fournisseur de technologie pour le déploiement imminent de ses services à large bande sans fil 5G dans les régions rurales du Canada.

« Xplornet franchit une étape importante afin d’assurer la prochaine génération de connectivité sans fil dans les régions rurales au Canada, a indiqué Allison Lenehan, présidente de Xplornet. Notre entente avec Ericsson permettra à Xplornet de bénéficier d’un réseau national robuste doté d’équipements 5G qui révolutionnera l’expérience des services de large bande en régions rurales partout au pays. »

La solution complète intégrée d’Ericsson permettra à Xplornet d’offrir une expérience client améliorée et soutiendra le développement de nouveaux services tout en réduisant le coût global de propriété. Xplornet amorcera le déploiement de la 5G dans les régions rurales du Canada l’été prochain.

« Aujourd’hui, nous allons de l’avant pour être en mesure de répondre aux besoins de demain grâce au déploiement de la technologie 5G. Notre réseau sans fil 5G en régions rurales ne sera pas seulement bénéfique pour les clients, poursuit Allison Lenehan. Il créera aussi des emplois, stimulera l’innovation et revigorera les communautés rurales partout au Canada. »

Depuis plus de dix ans, Xplornet fournit des solutions de service à large bande fixe et mobile à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada. L’entreprise offre des services de communication vocale et de données par l’entremise de son réseau hybride de fibre sans fil et satellite.

