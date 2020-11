Vantage Data Centers rachète le centre de données d’Hypertec

Marie Pâris - 24/11/2020

L’entreprise de centres de données hyperscale Vantage Data Centers annonce l’acquisition des activités de centre de données d’Hypertec à Montréal.

La transaction augmente la présence de Vantage au Québec, avec une capacité totale de charge TI de 81 mégawatts (MW) pour l’ensemble de ses trois sites.

Le site d’Hypertec, d’une capacité de 49 MW, comprend une capacité actuelle de 25 MW répartie sur deux bâtiments ainsi qu’une capacité d’expansion de 24 MW. Distant d’environ 3 kilomètres du centre de données de Vantage à Montréal, quant à lui doté d’une capacité de 11 MW, le site repose sur un terrain de quatre hectares et totalisera 320 000 pieds carrés une fois la mise en place achevée.

Vantage entamera en effet la construction d’un troisième bâtiment pour compléter le site. Les équipes du centre de données d’Hypertec rejoindront celles de Vantage.

« Vantage poursuit ses investissements conséquents dans la province du Québec, et l’acquisition d’Hypertec vient consolider notre place parmi les principaux fournisseurs hyperscale au Canada, a indiqué Maxime Guévin, vice-président et directeur général de Vantage Canada, dans un communiqué transmis à Direction informatique. Cette plus grande capacité nous permet de mieux servir nos clients à l’échelle locale et internationale, et contribuera à créer des emplois qualifiés et des revenus additionnels pour la région de Montréal. »

Avec Hypertec, Vantage continue de profiter de la croissance hyperscale à Montréal, notamment grâce à l’accès à une énergie renouvelable et disponible à un tarif attractif, tout en bénéficiant de mesures fiscales incitatives et d’un réseau de fibre optique performant.

Il s’agit de la troisième acquisition de Vantage en 2020, après l’achat d’Etix Everywhere en février et de Next Generation Data en juillet.