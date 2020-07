Teams, la plateforme collaborative préférée des développeurs

Marie Pâris - 09/07/2020

Plus de la moitié (54,7 %) des développeurs de logiciels dans le monde utilisent Teams de Microsoft pour le travail collaboratif à distance, selon le récent rapport Global Development Survey d’Evans Data.

L’étude, publiée au début du mois, a été réalisée ce printemps en six langues dans quatre grandes régions du monde.

Parmi les répondants, 42,3 % ont indiqué utiliser Zoom, 38,6 % Google Hangouts et 31,4 % WebEx.

Teams est le premier choix toutes régions du monde confondues, suivi de Zoom dans l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l’Afrique de l’Est et l’Amérique du Nord. Google Hangouts dépasse Zoom en Amérique latine.

Le sondage étudiait aussi la façon dont la pandémie de COVID-19 a changé les façons de travailler. Plus de 45 % des développeurs sont indiqué qu’ils codaient moins d’un quart de leur programmes à la maison avant le confinement.

Seuls 15 % d’entre eux réalisaient les trois quarts ou plus de leur codage chez eux avant la pandémie. Ce pourcentage s’élève aujourd’hui à 50 % des développeurs, dont un tiers travaille exclusivement à la maison.

« Les facteurs exogènes accélèrent souvent les changements, et cela se vérifie aussi pour la façon dont les développeurs travaillent et interagissent avec leurs équipes, indique Janel Garvin, président d’Evans Data. S’ils étaient nombreux à déjà utiliser des outils collaboratif à distance et à se coordonner à distance, le confinement a largement amplifié cette tendance. »

Tags: développeurs