Un rapport de Sentry indique que le bonheur des développeurs stimule la productivité

Sentry, une entreprise technologique de Toronto, a récemment publié un rapport sur la productivité et le bonheur des développeurs, mettant en lumière les défis auxquels sont confrontés les développeurs et offrant des informations sur la manière dont les entreprises peuvent optimiser les flux de travail des développeurs. Le PDG de Sentry, Milin Desai, a discuté des principales conclusions du rapport dans une interview et a souligné l’importance de donner la priorité au succès des développeurs dans l’industrie technologique en évolution rapide d’aujourd’hui.

Milin Desai a souligné l’importance croissante des développeurs et des données dans l’industrie technologique. Il a expliqué que les développeurs jouent un rôle crucial dans la réussite de l’entreprise.

« Nous construisons des logiciels plus rapidement que jamais », a-t-il déclaré. « Donc, plus de lignes de code vont être écrites que jamais auparavant. Et donc, de plus en plus, les développeurs – nous devons nous concentrer sur eux, nous devons les rendre plus productifs, nous devons les rendre plus performants. »

Le rapport révèle que les développeurs consacrent environ 20 à 25 % de leur temps de travail à des tâches non liées au développement.

En outre, il souligne l’importance de fournir aux développeurs des outils et des fonctionnalités qui les aident à résoudre les problèmes plus efficacement. Ne pas être en mesure d’identifier la cause première d’un problème a été le plus souvent identifié comme le pire impact sur le flux de travail des développeurs, suivi par l’absence d’une liste claire des problèmes à prioriser et l’incapacité d’identifier l’impact des problèmes sur les utilisateurs finaux. M. Desai a déclaré que des plates-formes comme Sentry répondaient à ce besoin en identifiant la ligne exacte de code à l’origine du problème, permettant aux développeurs d’identifier et de corriger rapidement un problème.

L’enquête a également révélé une forte corrélation entre le bonheur des développeurs et la productivité ; une augmentation de 10 % du bonheur entraînait une augmentation correspondante de la productivité. Milin Desai a souligné l’importance de favoriser un environnement de travail positif pour les développeurs, qui comprend des facteurs tels qu’un leadership efficace, des objectifs clairs et un gaspillage réduit à mesure que l’équipe évolue.

« Le bonheur signifie être plus productif, moins de réunions, pouvoir travailler sur son métier », a déclaré M. Desai.

Interrogé sur l’importance pour les entreprises basées au Canada de se démarquer dans l’industrie de la technologie, Milin Desai a souligné l’abondant bassin de talents disponibles au Canada, en particulier à Toronto. Il a fait l’éloge de la scène technologique locale et a plaidé pour une plus grande collaboration entre les entreprises canadiennes afin de tirer parti de la technologie et de stimuler l’innovation.

« Je crois fondamentalement, que vous soyez un Tim Hortons ou toute entreprise, tout doit tirer parti de la technologie à l’avenir », a-t-il déclaré.

Le rapport complet (en anglais) est maintenant disponible, et Milin Desai a déclaré qu’il espère qu’il aidera les entreprises à mieux comprendre les besoins des développeurs et comment créer un environnement de travail globalement plus productif pour eux.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.