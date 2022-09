Des communications unifiées pour les salles de presse grâce à OpenMedia de CGI et Microsoft Teams

CGI annonce une nouvelle plateforme améliorée et unifiée destinée aux salles de presses. Elle est le fruit de l’intégration de la solution complète de salle de presse OpenMedia de CGI à Microsoft Teams.

L’objectif de cette plateforme est de permettre aux salles de presse de relever les défis liés aux flux de travaux découlant d’une augmentation des canaux de diffusion ainsi que de la collecte d’informations et de la production à distance.

En phase avec les priorités croissantes en matière de transformation numérique des dernières années, un plus grand nombre de diffuseurs à l’échelle mondiale adoptent des plateformes centrales de communication, explique la société dans un communiqué. Ils peuvent ainsi favoriser la collaboration des équipes de production, tout en travaillant à partir de canaux multiples et à distance.

Ces plateformes peuvent contribuer à résoudre les enjeux communs liés aux flux de travaux de partage de données et de collaboration. Par exemple, il est possible que des données essentielles saisies à partir d’un site éloigné n’apparaissent pas dans les systèmes centraux de la salle de presse. Ces données ne sont donc pas accessibles à la majorité des utilisateurs. Une plateforme unifiée de communication permet de surmonter de tels obstacles et instaure un partage des données et une collaboration plus efficaces.

Concrètement, la solution intègre les fonctionnalités de clavardage et de vidéoconférence de l’espace de travail Microsoft Teams à la solution OpenMedia de CGI. Cela permet de rationaliser les flux de communication pour les journalistes et producteurs dans les salles de nouvelles.

« Plus que jamais, il y a davantage de chances que les équipes de nouvelles soient dispersées physiquement et travaillent simultanément sur différentes histoires à partir de canaux multiples, précise-t-il. Les défis liés à cette évolution ont été exacerbés par les circonstances des deux dernières années, accélérant la nécessité d’une approche plus flexible pour la production et la diffusion de nouvelles. Une plateforme de communication fiable et unifiée est devenue un impératif commercial. Nous croyons que l’intégration de la solution OpenMedia de CGI à Microsoft Teams est une grande avancée pour les équipes de nouvelles du monde entier », a déclaré Michael Pfitzner, vice-président, Solutions pour les salles de presse chez CGI

La solution OpenMedia de CGI fait partie d’un ensemble complet de solutions pour les salles de nouvelles et la radiodiffusion que CGI offre aux diffuseurs partout dans le monde pour optimiser les flux de travaux et la gestion de la production dans divers canaux médiatiques, y compris la télévision, la radio ainsi que les canaux en ligne et les réseaux sociaux.