Shopify lance l’application mobile Shop

Marie Pâris - 30/04/2020

Shopify annonce le lancement de son application mobile, baptisée tout simplement Shop. Cet assistant au magasinage offre des recommandations, s’occupe du paiement et du suivi des commandes et met de l’avant les entreprises locales.

« Nous voulons réinventer l’expérience de l’achat en ligne en la rendant plus facile d’utilisation, plus transparente et plus personnalisée. Avec les mesures de distanciation sociale et de confinement, l’achat en ligne est devenu plus pertinent que jamais », a indiqué Shopify par communiqué.

L’application, qui veut rendre l’expérience de magasinage en ligne plus intuitive, propose aussi des recommandations personnalisées, comme des rabais ou des nouveaux produits chez les marques préférées de l’utilisateur.

La fonctionnalité de magasinage local permet de découvrir des commerces dans sa ville ou sa région, et ainsi de soutenir l’achat local. Shop repère les entreprises locales qui offrent l’envoi ou la récupération sur place de commandes et indique les conditions de retour.

Shopify, plateforme d’e-commerce utilisée par plus d’un million d’entreprises, a combiné dans son application un système de paiement accéléré en un clic, Shop Pay, et Arrive, qui fait le suivi de commande en ligne en temps réel.

La nouvelle application ne comporte pas de publicités, et elle est accessible gratuitement pour les acheteurs comme pour les marques.

Shop est dès maintenant téléchargeable sur iOS et Android.

