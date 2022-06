Ajout d’un tableau de bord à l’édition commerciale de 1Password

Howard Solomon - 27/06/2022

Une application canadienne de gestion des mots de passe a ajouté un tableau de bord pour permettre aux administrateurs informatiques de voir plus facilement combien d’employés ne profitent pas des capacités de sécurité du produit.

1Password, une entreprise de Toronto, a déclaré cette semaine que son tableau de bord Insights permettra aux entreprises de recueillir plus facilement des recommandations exploitables pour assurer la sécurité des employés.

« L’un des grands défis pour les entreprises est de comprendre le positionnement de leur entreprise en termes de sécurité y compris la compréhension d’où pourraient provenir les risques et les menaces potentielles », a déclaré le PDG de 1Password, Jeff Shiner, « Avec Insight, nous pouvons collecter une grande partie de ces informations et les fournir aux RSI. »

Dans de nombreux cas, les rapports étaient partiellement disponibles et répartis dans les différents produits, a-t-il reconnu. « Le plus grand changement est le tableau de bord unique, ainsi que certaines des nouvelles fonctionnalités qui continuent d’être ajoutées », a-t-il déclaré. « Les entreprises ont demandé un tableau de bord de ces informations auxquelles elles peuvent accéder d’un seul coup d’œil. »

Insights est fourni avec l’édition « Business » de la suite. Les prix débutent à 24,95 $ pour une entreprise ou une équipe de 10 employés maximum. Pour les organisations avec plus de 10, le prix est de 9,99 $ par utilisateur, incluant le soutien dédié 24h/24 et 7j/7. Il est également livré avec des comptes familiaux gratuits pour tous les employés afin d’encourager l’adoption. Il existe des tarifs spéciaux pour les grandes entreprises.

1Password fonctionne sur les systèmes d’exploitation Windows, Linux, MacOS, iOS, Android et Chrome. En plus des versions professionnelles, il existe également des éditions personnelles et familiales.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur le site IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

