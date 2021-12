Application et base de données d’approvisionnement alimentaire local pour institutions publiques

Dominique Lemoine - 29/11/2021

Les institutions publiques qui fournissent des services alimentaires, comme des services de cafétéria, pourront utiliser une application web et une base de données pour obtenir des informations au sujet des certifications, de la durabilité, ainsi que de la provenance de leurs achats alimentaires.

L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), l’Université Concordia et l’Université Laval collaborent au projet, qui a reçu un financement de 0,5 million de dollars de la part du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

« Les trois établissements développeront en collaboration un outil de suivi numérique favorisant l’augmentation des achats d’aliments locaux et durables dans les institutions publiques », précise l’ITHQ.

De plus, selon l’ITHQ, « ce vaste répertoire sera également utile pour trouver des fournisseurs potentiels répondant aux besoins des institutions visées (secteurs de la santé, de l’éducation postsecondaire, des centres de la petite enfance et des cafétérias des ministères et agences gouvernementales) ».

Différentes organisations ont accepté d’alimenter la base de données et de participer au développement de l’outil du point de vue des utilisateurs.

