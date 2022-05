Red Hat et General Motors collaborent sur les véhicules définis par logiciel

Samira Balsara - 13/05/2022

Dans le cadre du Red Hat Summit 2022, le fournisseur de solutions en code source libre Red Hat et General Motors (GM) ont annoncé un partenariat pour aider à faire progresser les véhicules définis par logiciel.

Les deux sociétés prévoient mettre en place un écosystème d’innovation autour du système d’exploitation véhiculaire Red Hat. Il fournira la base d’un système d’exploitation Linux dont la sécurité fonctionnelle est certifiée destiné à l’évolution continue de la plateforme logicielle Ultifi, la plateforme logicielle de véhicule de bout en bout de GM.

Red Hat a déclaré que cette collaboration est un moment clé de la convergence des industries du transport et de la technologie, avec le système d’exploitation à code source ouvert de calibre entreprise de Red Hat accélérant le développement des programmes de véhicules définis par logiciel de GM après le lancement initial d’Ultifi. Ce partenariat permettra aux deux sociétés d’offrir aux clients des fonctionnalités plus utiles de manière responsable, en une fraction du temps de développement habituel.

« En collaborant avec GM sur le système d’exploitation véhiculaire Red Hat, nous avons l’intention d’amener le monde automobile dans l’ère du code source ouvert, au profit des constructeurs automobiles, des partenaires de l’écosystème et des consommateurs », a déclaré Francis Chow, vice président et directeur général, systèmes d’exploitation véhiculaires et périphérie chez Red Hat.

Les systèmes véhiculaires requièrent des niveaux élevés de protection de la cybersécurité et des certifications strictes en raison d’exigences de sécurité critiques. Dans les systèmes actuels, ces exigences retardent souvent le processus de développement, rendant les mises à jour logicielles du véhicule difficiles, car chacun requiert une recertification.

Les entreprises cherchent à mettre en œuvre une certification de sécurité fonctionnelle continue à même la plate-forme Ultifi, avec le système d’exploitation véhiculaire Red Hat comme pionnier de l’approche de certification continue annoncée l’année dernière.

Le logiciel intégré prend en charge une variété d’applications intégrées au véhicule liées ou non à la sécurité, telles que l’information-divertissement et les systèmes évolués d’aide à la conduite.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur le site d’IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Traduction et adaptation française par Renaud Larue-Langlois

