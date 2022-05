Accord entre BlackBerry et Magna pour collaborer sur des solutions d’aide à la conduite

Tom Li - 25/05/2022

BlackBerry a conclu un accord pluriannuel avec Magna International, un fabricant canadien de composants automobiles, pour intégrer des solutions avancées de systèmes d’aide à la conduite (SAAC) dans les produits Magna.

Dans le cadre de cet accord, BlackBerry fournira à Magna une suite logicielle QNX comprenant la plate-forme de développement logiciel QNX, le système d’exploitation QNX OS for Safety, la plate-forme QNX for ADAS et les services d’ingénierie professionnels de BlackBerry.

Ensemble, BlackBerry et Magna travailleront sur l’intégration au niveau du système, l’optimisation des performances et la validation des solutions. Avec un partenariat plus étroit et plus collaboratif, les constructeurs automobiles peuvent s’attendre à ce que les composants équipés de fonctions de conduite assistée basées sur QNX arrivent sur le marché beaucoup plus rapidement.

Magna fournit aux constructeurs automobiles des composants pour tous les éléments des véhicules, des groupes motopropulseurs aux fonctions de conduite assistée. Il fournit également une gamme de capteurs de véhicule tels que des caméras, des radars et des capteurs à ultrasons qui sont utilisés par des logiciels de conduite autonome tels que la suite BlackBerry QNX.

Dans son communiqué de presse, Magna a indiqué que la collaboration avec BlackBerry augmentera sa vitesse de commercialisation.

« Les logiciels étant désormais une force motrice dans l’industrie automobile, la fourniture de solutions attrayantes intégrées de manière transparente dans un véhicule permet aux équipementiers de se différencier », a déclaré John Wall, vice-président principal de BlackBerry Technology Solutions. « Nous sommes ravis de travailler avec Magna, une entreprise en évolution rapide à la fine pointe de la technologie SAAC, alors que les technologies subissent une adoption et une expansion rapides, motivées par un certain nombre de mandats réglementaires qui se profilent à l’horizon.”

L’article original (en anglais) est disponible sur le site IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Traduction et adaptation française par Renaud Larue-Langlois

