Système de simulation de capteurs automobiles lidar signé LeddarTech et dSPACE

Dominique Lemoine - 05/01/2022

LeddarTech dévoile un logiciel de simulation lidar conçu pour les développeurs de capteurs et de systèmes de perception.

Le logiciel LeddarEcho doit permettre d’accélérer le développement de capteurs et fonctionne avec le simulateur de capteur Aurelion de dSPACE, selon LeddarTech, une entreprise basée à Québec.

LeddarTech se spécialise en technologies de détection pour les systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, tandis que dSPACE, une entreprise d’Allemagne, commercialise des systèmes de simulation et de validation.

LeddarEcho « émule le fonctionnement du capteur lidar dans une série de phases en restituant un modèle de capteur frontal automobile grâce à des simulations logicielles et matérielles en temps réel », précisent les deux entreprises, dans un communiqué de presse conjoint.

« Cet outil fera potentiellement gagner des mois de R et D aux nouveaux systèmes en permettant des simulations en matière de développement de capteurs ou de perception sans devoir recourir à du matériel physique ni à de la collecte et à des annotations de données », selon LeddarTech.

« Actuellement, le développement d’une plateforme de détection et de systèmes de perception requiert l’intégration et la calibration du système de capteurs lui-même sur un véhicule. Avec le logiciel de simulation lidar LeddarEcho, les clients pourront simuler différents concepts et combinaisons de capteurs sans devoir assembler le système au complet », expliquent-elles.

