Women in Technology de Red Hat se penche sur les modèles et les réussites

Le 7 juin dernier, Red Hat présentait son événement annuel Women in Technology, qui célèbre l’importance de l’implication des femmes dans l’industrie technologique et offre aux femmes de l’industrie un espace pour parler des obstacles qui existent encore dans la technologie aujourd’hui.

Depuis le siège social de Microsoft Canada au 43e étage du 81, rue Bay, les invités ont eu l’occasion de grignoter, de réseauter et de commenter la brume enfumée qui s’était installée à Toronto avant le coup d’envoi de l’événement.

Les remarques d’ouverture sont venues des responsables de compte chez Red Hat Kim-Chi Tran et Alessia Grano. Après quelques mots de Paul Pinkney, directeur général de Red Hat Canada, et de Rekha Narang, directrice de la technologie des partenaires chez Microsoft Canada, quatre panels axés sur les modèles et les réussites personnelles ont occupé la soirée.

La dernière conférencière de la soirée, Lia Grimanis, fondatrice et chef de la direction (PDG) de Up With Women, a parlé de surmonter l’adversité lors d’une conversation au coin du feu avec Angie Mohr, chargée de compte chez Red Hat Canada.

Avec sa propre expérience de lutte contre l’itinérance à l’adolescence et un diagnostic d’autisme plus tard dans la vie, Grimanis a vu et affronté l’adversité. C’est pourquoi son organisation, Up With Women, est un organisme de bienfaisance qui offre des programmes d’éducation, de sensibilisation communautaire et de mentorat aux femmes sans abri ou récemment sans abri et aux personnes de diverses identités de genre.

Avant sa carrière d’entrepreneure, Grimanis a travaillé comme responsable des services financiers américains pour une division de Tibco. « Et ce n’est qu’à ce moment-là qu’ils ont décidé de me payer un coach », a-t-elle déclaré. « J’étais là, au sommet de mon domaine, j’avais déjà atteint le sommet de la montagne, et ils me disaient “laissez-nous vous donner ce Sherpa”. »

Cette méthode de mentorat de carrière à l’envers n’était pas seulement la façon dont Grimanis a découvert les coachs, mais l’a également amenée à réaliser que le coaching devait être plus accessible à ceux qui en avaient besoin – ainsi, Up With Women était né.

Grimanis a reçu de nombreuses distinctions pour son esprit d’entreprise, notamment en étant nommée Femme de l’année par Chatelaine et en faisant partie des 100 femmes les plus influentes du Canada du magazine Financial Post.

Up With Women a un taux de réussite élevé lorsqu’il s’agit d’aider les femmes et les personnes de diverses identités de genre en situation de pauvreté et d’itinérance. « Nous aidons les gens à sortir de la pauvreté en un an », a déclaré Grimanis. « Une femme sur cinq termine le programme en gagnant plus de 50 000 $CAN par an. »

Lorsqu’on lui a demandé des conseils sur le mentorat, elle a dit qu’elle croyait que plus il y avait de mentors, mieux c’était.

« La seule chose qu’un seul mentor peut faire est de vous apprendre à être comme lui », a-t-elle noté. « Ayez autant de mentors que possible. Chaque personne a la capacité de vous guider d’une manière ou d’une autre dans la direction que vous souhaitez prendre. »

Vous pouvez en savoir plus sur Lia et son franc succès via son profil LinkedIn.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.