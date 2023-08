CIQ, SUSE et Oracle unissent leurs forces pour défier les nouvelles restrictions de Red Hat

CIQ, SUSE et Oracle se sont associés pour créer l’Open Enterprise Linux Association (OpenELA), une association professionnelle qui fournira un code source compatible avec Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Ceci, selon l’alliance, est en réponse au fait que Red Hat limite l’accès au code source de RHEL uniquement aux clients payants.

« L’annonce d’aujourd’hui marque le début d’une nouvelle ère pour Enterprise Linux », a déclaré Gregory Kurtzer, directeur général de CIQ. « Avec OpenELA, CIQ, Oracle et SUSE s’associent à la communauté open source pour assurer un avenir stable et résilient aux communautés en amont et en aval afin de tirer parti d’Enterprise Linux. »

OpenELA indique qu’elle fournira le code source nécessaire pour que des dérivés compatibles avec RHEL existent, à partir de la fin de cette année, avec un accent initial sur les versions RHEL EL8, EL9 et éventuellement EL7.

« Le projet s’engage à assurer la disponibilité continue des sources OpenELA pour la communauté indéfiniment », a-t-elle ajouté.

La page d’accueil d’OpenELA affiche également le drapeau Linux open source, mais avec les mots plutôt combatifs suivants, probablement en réponse au dénigrement par Red Hat des reconstructeurs en aval pour défendre son changement de politique :

« Pas d’abonnements. Aucun mot de passe. Pas de barrières. Les profiteurs sont les bienvenus. »

Le vice-président des plateformes cœur de Red Hat, Mike McGrath, a déclaré au moment de l’annonce de la restriction : « Je pense qu’une grande partie de la colère suscitée par notre récente décision concernant les sources en aval provient soit de ceux qui ne veulent pas payer pour le temps, les efforts et les ressources investis dans RHEL ou ceux qui veulent le reconditionner pour leur propre profit. Cette demande de code RHEL est fallacieuse. »

La décision de rendre RHEL disponible uniquement aux clients payants (qui ne peuvent pas non plus le publier), a déclaré Red Hat, est de se concentrer davantage sur CentOS Stream, désormais le seul référentiel pour les versions publiques du code source lié à RHEL.

Mais, avec CentOS Stream, les dérivés n’auront plus cette compatibilité parfaite en utilisant le même code source lors de l’exécution d’une reconstruction, a noté The Register, faisant référence à CentOS Stream comme « une sorte de bêta continue de la prochaine version de RHEL ».

Jusqu’à présent, l’association n’a pas précisé comment exactement elle maintiendra la compatibilité avec RHEL, disant seulement qu’elle « encouragera le développement de distributions compatibles avec RHEL ».

Cependant, OpenELA a déclaré à ITPro que Rocky Linux, soutenu par CIQ, et Oracle Linux, continueront d’être compatibles 1 pour 1 et bogue pour bogue.

Rocky Linux, qui prétend actuellement être compatible à 100 % en binaire avec RHEL et se considère comme le successeur de CentOS (retiré par Red Hat en faveur de CentOS Stream), a également déclaré qu’elle prévoyait d’obtenir le code source via des images de conteneur UBI basées sur RHEL, disponibles à partir de plusieurs sources, ou en tirant parti des instances de nuage public payantes.

Oracle, cependant, a précédemment reconnu que des problèmes de compatibilité peuvent survenir, mais a promis de rendre les binaires et le code source publiquement et librement disponibles tant qu’elle distribue Linux.

OpenELA a appelé d’autres organisations et membres de la communauté à se joindre et à contribuer activement car elle « cherche à construire une norme solide, axée sur la communauté, qui assure l’impartialité et l’équilibre dans l’écosystème EL ».

Selon ITPro, OpenELA a déclaré qu’elle accueillerait AlmaLinux, une absente flagrante de l’association, et même Red Hat, en tant que membres.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.