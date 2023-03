Suite à une fuite de code source, Twitter demande à GitHub de révéler qui l’a publié

Des parties du code source de Twitter ont été divulguées en ligne, possiblement par un employé mécontent.

Le New York Times affirme que le vol de données a été révélé dans une action en justice vendredi, lorsque Twitter a envoyé un avis de violation du droit d’auteur à GitHub, une plate-forme sur laquelle les développeurs de logiciels travaillent et publient du code. GitHub s’est conformé et a supprimé le code ce jour-là, indique le reportage.

On ne sait pas depuis combien de temps le code divulgué était en ligne, mais il semblait être public depuis au moins plusieurs mois, a déclaré le Times.

Twitter a également demandé à un tribunal californien d’ordonner à GitHub d’identifier la personne qui a partagé le code, ainsi que toute autre personne l’ayant téléchargé, indique le reportage.

Selon le Times, les dirigeants de Twitter « ont supposé que le responsable a quitté l’entreprise basée à San Francisco l’année dernière ».

Selon NBC News, un utilisateur de GitHub identifié comme « FreeSpeechEnthusiast », a publié des extraits du code. Bloomberg News indique que le compte GitHub de « FreeSpeechEnthusiast » a été ouvert au début de l’année. La seule chose publiée sur ce compte depuis lors était le code partiel de Twitter.

On ne sait pas si cette personne est celle qui a volé le code de Twitter.

Le reportage du Times indique que les dirigeants craignent que, entre de mauvaises mains, le code source ne révèle des failles de sécurité.

L’investisseur et entrepreneur Elon Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars américains en octobre 2022 et a immédiatement commencé à remanier l’entreprise. Depuis lors, selon l’estimation du Times, environ 75 % des 7 500 employés de l’entreprise ont été remerciés ou licenciés.

Par ailleurs, le site d’actualités technologiques The Information indique que Musk a offert aux employés de Twitter des attributions d’actions qui valoriseraient l’entreprise à environ 20 milliards de dollars. C’est moins de la moitié de ce qu’il a payé pour acheter l’entreprise. « C’était une reconnaissance concrète de la baisse de la valeur de Twitter depuis l’accord », indique le reportage.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.