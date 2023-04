Balado Hashtag Tendances, 6 avril 2023 — 4G lunaire, robots OpenAI, code source de Twitter, Google et l’IA et recyclage des batteries

Balado Hashtag Tendances, 6 avril 2023 — Cette semaine : Du réseau 4G sur la Lune, OpenAI investit dans les robots, le code source de Twitter dévoilé, Google et l’intelligence artificielle et la plus grande usine de recyclage de batteries.



Du réseau 4G sur la Lune

Nokia prévoit déployer un réseau mobile 4G sur la Lune plus tard cette année via une fusée SpaceX.

Le réseau comprend une station de base installée sur un alunisseur Nova-C et un rover à énergie solaire. Une connexion LTE sera établie entre l’alunisseur et le rover, dans le but ultime de démontrer que les réseaux terrestres peuvent répondre aux besoins de communication des futures missions spatiales.

En cas de succès, le réseau sera utilisé lors de la mission Artemis 1 de la NASA, première phase d’un large projet qui vise à envoyer les premiers astronautes humains à marcher sur la lune depuis 1972.

OpenAI investit dans les robots

1X, une firme norvégienne de robotique qui s’appelait jadis Halodi, a obtenu 23,5 millions de dollars américains dans le cadre d’une ronde de financement de la série A2 menée par le fonds OpenAI Startup Fund.

Le financement soutiendra le développement de NEO, un androïde bipède et la fabrication à grande échelle d’EVE, le robot humanoïde de sécurité de 1X.

Il s’agit du tout premier investissement d’OpenAI dans l’industrie de la robotique, ce qui pourrait potentiellement la mettre en concurrence indirecte avec Tesla. Tesla prévoit lancer un robot humanoïde bipède appelé Tesla Bot ou Optimus.

Le code source de Twitter dévoilé

Twitter a publié le code source de son algorithme de recommandation de tweet sur GitHub. Le code offre un aperçu des indicateurs qui déterminent si un tweet apparaîtra sur le fil d’un utilisateur ou non. Il est conçu pour donner un placement plus important aux tweets qui ont une plus grande probabilité d’engagement.

Certains développeurs qui ont examiné le code ont déjà soulevé des préoccupations.

Twitter prévoit invalider les utilisateurs existants au profit des abonnés Twitter Blue. Des coches de couleurs différentes seront disponibles pour abonnées qui sont liés aux gouvernements et aux organisations. Seules les personnes payant pour Twitter Blue seront priorisées dans les conversations sur la plateforme.

Google et l’intelligence artificielle

Le PDG de Google, Sundar Pichai, fait la promotion d’une révolution de l’intelligence artificielle. Il avait d’ailleurs déclaré en 2016 que Google était une entreprise « d’intelligence artificielle avant tout ».

Le manque d’implication de Google dans les « grands développements » de l’intelligence artificielle a fait paraître l’entreprise lente et vulnérable. Malgré cela, Pichai, dans sa première interview de fond depuis le lancement de ChatGPT, a exprimé son bonheur que l’intelligence artificielle connaisse « son moment ».

Il reste également optimiste quant à l’état de la course de l’intelligence artificielle, tout en ayant certaines inquiétudes.

La plus grande usine de recyclage de batteries

Northvolt, jeune entreprise évaluée à 12 milliards de dollars co-fondée par un ancien vice-président de Tesla, prévoit construire la plus grande usine de recyclage des batteries au monde.

La société est soutenue par Goldman Sachs, Volkswagen, et le cofondateur de Spotify Daniel Ek. À sa pleine capacité, la nouvelle usine devrait recycler 125 000 tonnes de matériaux provenant de batteries chaque année.

Northvolt entend utiliser 50 % de métaux recyclés dans ses batteries d’ici 2030 et de tirer la plupart de ses matières premières du recyclage d’ici 2040.

