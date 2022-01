BlackBerry met en valeur sa plateforme IVY de données de véhicules au CES 2022

Dominique Lemoine - 05/01/2022

L’entreprise de Waterloo en Ontario soutient préparer le terrain pour la conduite de véhicules électriques basée sur des logiciels et sur des données recueillies par capteurs.

BlackBerry présente au CES 2022 des démonstrations en temps réel des décisions, prédictions et recommandations « basées sur l’intelligence artificielle », ainsi que des fonctions de paiement à l’intérieur du véhicule, fournies par sa plateforme logicielle IVY, développée en collaboration avec Amazon Web Services, Car IQ, Electra Vehicles et Here Technologies.

L’objectif est de démontrer les avantages de la plateforme pour les conducteurs, passagers et fabricants d’équipements, par exemple en matière d’optimisation de bloc-batterie, de prédictions d’autonomie, de durée de vie des batteries, d’arrêts de recharge, d’estimations de l’empreinte carbone des itinéraires et de connexions à des méthodes de paiement de services liés à la conduite, comme des péages.

« BlackBerry IVY permet aux constructeurs automobiles de mieux comprendre comment les véhicules sont utilisés et peuvent être améliorés tout en permettant aux développeurs de logiciels de créer des services et des expériences améliorés pour les conducteurs », soutient BlackBerry.

BlackBerry se spécialise désormais en logiciels et services pour les entreprises et les États. Elle dit mobiliser l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour développer et commercialiser des propositions reliées à la cybersécurité, à la confidentialité et la sécurité des données, à la gestion et la sécurité des terminaux, dont des véhicules, au chiffrement et aux systèmes intégrés.

