Numérique : 6,8 M$ de Québec pour la BAnQ

Dominique Lemoine - 16/12/2021

Plus de documents numériques devront être rassemblés, conservés et diffusés par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

Selon le cabinet de la ministre de la Culture et des Communications du Québec, depuis 2001 le dépôt des publications numériques était volontaire, et donc 70 % des publications en séries, telles que des journaux et magazines, ne sont pas déposées auprès de BAnQ.

Un projet de modification réglementaire est donc mis de l’avant pour rendre obligatoire le dépôt légal des publications numériques, considérées comme étant du patrimoine immatériel numérique publié québécois.

« Cette modification législative est nécessaire pour mettre un frein à la perte d’importants éléments de la mémoire collective », soutient le cabinet.

Un montant de 700 000 $ a été réservé pour la mise à niveau des processus et structures technologiques qui permettront à BAnQ de recevoir les publications numériques à la suite de la modification.

Un montant de 3,6 M$ est prévu pour des projets et des activités en ressources informationnelles, comme la modernisation du système de gestion de bibliothèque et du Service québécois du livre adapté.

Un montant de 2,5 M$ est prévu pour l’acquisition de nouveaux équipements, ainsi que pour la numérisation et la diffusion de collections et fonds. Ce montant doit aussi servir au renouvellement d’infrastructures technologiques de BAnQ et à l’accroissement de la découvrabilité des contenus culturels.

Tags: BAnQ