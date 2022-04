BAnQ crée un Bureau d’expertise en gestion de l’information gouvernementale

Renaud Larue Langlois - 18/04/2022

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) met en place un Bureau d’expertise en gestion de l’information gouvernementale. Celui-ci accompagnera les ministères et organismes dans la transformation numérique de l’État et la nouvelle réalité du télétravail. Il sera formé d’une équipe d’experts.

Ce Bureau d’expertise vise tout d’abord à développer la compétence et favoriser l’autonomie des ministères et des organismes en ce qui a trait à la gestion de l’information gouvernementale. Pour y arriver, il aura recours à divers moyens tels que la conception de procédures et d’instruments visant la normalisation de la gestion de l’information.

Le Bureau prévoit aussi créer des formations, favoriser le développement de l’expertise des organisations, accompagner l’évolution des pratiques et anticiper les tendances dans le domaine de la gestion de l’information. Par ailleurs, le Bureau fournira de l’aide-conseil stratégique.

Plusieurs défis devront être relevés dans un contexte où les besoins évoluent rapidement. Par exemple, la protection des données requiert une gestion optimisée. Le Bureau devra aussi composer avec de nouvelles façons de faire résultant de la rapide diminution de la production de documents papier. BAnQ entend donc mettre à profit son expertise dans le domaine.

Dans le contexte de la création du Bureau, la présidente-directrice générale de BAnQ, Marie Grégoire, a déclaré : « Les transformations rapides vécues depuis le printemps 2020 forcent encore plus les ministères et organismes à devenir des organisations apprenantes. Dans cette perspective, BAnQ les accompagne dans la gestion efficiente de l’information afin d’offrir des services publics exemplaires et de garantir l’accès aux documents numériques qui doivent être conservés. La création du Bureau d’expertise confirme l’importance de notre rôle dans la gestion des archives et des ressources documentaires de l’État ».

Soutenue par le Secrétariat du Conseil du trésor en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, la mise sur pied du Bureau d’expertise permet la création de cinq postes professionnels. Elle s’inscrit dans la mission de BAnQ de soutenir la gestion des documents administratifs du gouvernement et des organismes publics visés par la loi.

Tags: BAnQ