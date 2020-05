Avec QuoiLire.ca, les bibliothèques développent leurs services numériques

Marie Pâris - 21/05/2020

QuoiLire.ca a été lancée le 19 mai dernier pour offrir aux lecteurs des suggestions de lecture personnalisées dispensées par les spécialistes en bibliothèques publiques.

Cette plateforme a été crée à l’initiative de l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) en collaboration avec BIBLIOPRESTO, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)et le Réseau BIBLIO du Québec.

Trois options sont proposées afin de découvrir des lectures adaptées à ses besoins : un formulaire de questions en ligne, des capsules vidéo de recommandations et des listes thématiques de livres.

« Un important travail d’accompagnement est effectué par le personnel des bibliothèques pour fournir à la population des livres et de l’information de qualité, répondant à leurs besoins, indique Denis Chouinard, président de l’ABPQ, dans un communiqué. La plateforme QuoiLire.ca contribue à mettre davantage en lumière ce travail en proposant maintenant, en ligne, toute l’expertise de recherche des employés des bibliothèques publiques. »

La majorité des livres suggérés seront accessibles sur Pretnumerique.ca. Utilisée par plus d’un millier de bibliothèques publiques au Québec, cette plateforme propose gratuitement au-delà de 950 000 livres numériques.

Depuis peu, Pretnumerique.ca a aussi développé une application de lecture disponible sur iOS et Android. Cette application permet de consulter le catalogue numérique de la bibliothèque et d’emprunter, de réserver et de lire facilement des livres numériques et audionumériques à même l’application.

La consommation de livres numériques est en forte augmentation en ces temps de confinement. Les emprunts sur Pretnumerique.ca ont notamment connu une hausse de 140 % en avril 2020 par rapport à avril 2019.

Tags: applications