Montréal sera la deuxième métropole au Canada à offrir Equinix Fabric

Marie Pâris - 13/05/2021

La société d’infrastructure numérique Equinix a annoncé ce mercredi qu’elle étend Equinix Fabric à Montréal, deuxième métropole au Canada à offrir la solution après Toronto. Equinix Fabric est disponible pour les clients québécois dès aujourd’hui.

« Montréal est un pôle économique vital pour les télécommunications du Canada et les secteurs des transports et des jeux, a souligné Andrew Eppich, directeur général d’Equinix Canada, dans un communiqué transmis à Direction informatique. Cette expansion représente une étape majeure dans notre investissement et notre engagement pour autonomiser les entreprises canadiennes en offrant plus de possibilités de se connecter avec agilité, rapidité et confiance. »

Avec Equinix Fabric, les clients peuvent connecter leur infrastructure numérique et leurs services à l’infrastructure de toute autre entreprise sur la plateforme par l’entremise d’une interconnexion sécurisée. Equinix offre ainsi à ses clients davantage de moyens de se connecter directement avec les principaux fournisseurs de services et partenaires à l’échelle mondiale.

Actuellement, Equinix Fabric prend en charge environ 31 100 connexions clients, ce qui représente une croissance de 29 % par rapport à l’année dernière. Avec l’ajout de ce nouveau marché, Equinix Fabric est aujourd’hui disponible dans 50 villes sur cinq continents. D’ici la fin de 2021, l’entreprise prévoit de déployer Equinix Fabric sur un total de 56 marchés à l’échelle mondiale et dans quatre autres métropoles canadiennes, dont Calgary, Kamloops, Vancouver et Winnipeg.

« La pandémie a accéléré les plans de transformation numérique, exerçant une pression sur les entreprises partout au Canada pour numériser leurs opérations et leur infrastructure, conclut Andrew Eppich. Pour résoudre ces problèmes, il faut une nouvelle approche qui nécessite la capacité d’assembler des infrastructures en quelques minutes, à la demande et à partir d’écosystèmes interconnectés de fournisseurs sur une plateforme mondiale. »

Tags: Canada