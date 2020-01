LG Electronics : partenariat avec Element AI

Catherine Morin - 06/01/2020

LG Electronics (LGE) a annoncé lundi un partenariat stratégique avec l’entreprise montréalaise Element AI pour favoriser le développement de produits et services de nouvelle génération basés sur l’intelligence artificielle (IA).

Les deux sociétés ont signé un protocole d’entente lors du Consumer Electronics Show (CES), qui se tient à Las Vegas jusqu’au 10 janvier.

Elles collaboreront sur plusieurs projets de recherche et développement axés sur l’IA afin d’appuyer la conception de nouveaux produits LGE destinés aux entreprises.

Fondée en 2016, Element AI commercialise des logiciels et des services qui aident les organisations à opérationnaliser l’IA.

« Ce partenariat stratégique est un indicateur important que les grands joueurs de l’industrie comme LGE prennent de plus en plus conscience des défis de l’opérationnalisation de l’IA, surtout en ce qui concerne les interactions avec les humains », a déclaré JF Gagné, PDG et cofondateur d’Element AI, par communiqué.

La première étape de l’entente consiste en une initiative de recherche appelée Levels of AIX: AI’s Future and the Human Experience (Niveaux d’AIX : le futur de l’IA et l’expérience humaine), aussi dévoilée lundi dans le cadre du CES. Elle vise à créer une feuille de route pour le développement futur de l’IA et ainsi promouvoir la conception de solutions éthiques et bénéfiques pour les utilisateurs.

Les partenaires prévoient ensuite employer cette structure pour accélérer le rythme de développement de l’IA et favoriser une apparition plus rapide d’effets concrets sur les consommateurs.

Au cours des dernières années, LGE a lancé un programme pour intégrer sa stratégie d’IA et ses produits basés sur l’IA sous la marque ThinQ. Le succès de cette initiative a déjà permis à l’entreprise d’élargir ses opérations dans le domaine de l’IA, et l’entente avec Element AI vise à soutenir davantage ces efforts.

