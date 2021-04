Les soins virtuels de Telus intégrés aux dossiers médicaux électroniques

Marie Pâris - 01/04/2021

Telus Santé annonce une nouvelle avancée technologique dans l’intégration numérique de sa solution de soins virtuels émanant de l’employeur, Akira par TELUS Santé, avec ses propres dossiers médicaux électroniques (DME).

Cette intégration entraînera une meilleure transmission de l’information aux soins primaires, car des informations sur la santé des patients sont communiquées plus facilement grâce à un dossier médical unique. Cette connectivité accrue permettra aux patients ayant accès à un programme d’avantages payé par l’employeur de recevoir une meilleure continuité de soins à travers cette plateforme virtuelle.

« Jusqu’à présent, le processus d’intégration des notes de consultation au dossier médical de leur médecin traitant, pour les patients bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’un programme de soins virtuels payé par l’employeur, était à chaque fois un exercice fait manuellement et utilisant une technologie désuète, a déclaré François Gratton, président de Telus Santé. Cette importante transformation numérique aide à réduire les obstacles à l’échange de données, favorisant un transfert plus sûr des renseignements de santé confidentiels et renforçant la collaboration entre les cliniciens dans l’ensemble du système de santé publique. »

Les solutions de soins virtuels de Telus Santé rejoignent plus de Canadiens que tout autre fournisseur au pays, incluant plus de 2 millions d’utilisateurs des solutions de soins virtuels émanant de l’employeur, Akira par Telus Santé et EQ Care, des services nationaux bilingues offerts sur demande et en tout temps.

Ceci comprend également Babylon par Telus Santé, accessible par téléphone intelligent pour les résidents de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et de l’Ontario. Les résidents ont ainsi accès à de nombreux services couverts par les régimes d’assurance maladie provinciaux, dont des consultations vidéo individuelles dans plusieurs langues avec des médecins agréés dans leur province.

Tags: Canada