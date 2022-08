Le Canada signe des accords avec Volkswagen et Mercedes-Benz pour la fabrication des batteries de véhicules électriques

Le Canada a signé un protocole d’entente avec les constructeurs automobiles allemands Volkswagen et Mercedes-Benz pour leur fournir des matériaux de batterie pour véhicules électriques (VÉ).

L’accord avec Volkswagen concerne la fabrication durable de batteries, la production de matériaux pour les cathodes actives et l’approvisionnement en minéraux critiques. Volkswagen mettra également en place un nouveau bureau canadien pour Power Co, sa division de batteries.

L’accord avec Mercedes-Benz capitalise sur la collaboration existante entre les entreprises canadiennes et le constructeur automobile pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement. Comme Volkswagen, Mercedes-Benz se tourne également vers le Canada pour garantir l’approvisionnement en minéraux essentiels à la fabrication de batteries, à la recherche et au développement, et à la recherche de nouveaux investissements au Canada.

Les véhicules électriques sont considérés comme un élément important de la lutte contre le changement climatique. Les incertitudes persistantes sur les prix de l’essence augmentent également leur attrait. Selon l’IEA, plus de véhicules électriques ont été vendus en une seule semaine en 2021 qu’au cours de toute l’année 2012. Et le nombre total de voitures électriques utilisées l’année dernière dans le monde – 16,5 millions – était le triple du nombre sur la route en 2018. La tendance se poursuit cette année ; deux millions de véhicules électriques ont été vendus dans le monde au premier trimestre 2022, soit une augmentation de 75 % par rapport à la même période en 2021.

Presque tous les constructeurs automobiles du monde migrent leurs portefeuilles de véhicules vers l’électrique. Volkswagen et Mercedes-Benz ont réalisé des investissements massifs dans les technologies des véhicules électriques, et le mois dernier, Volkswagen a annoncé un investissement de 20 milliards de dollars américains pour produire des batteries électriques de pointe, un effort qui pourrait générer des ventes annuelles de 20 milliards de dollars américains d’ici 2030. Mercedes -Benz tient également à sécuriser sa propre chaîne d’approvisionnement en batteries. En plus de son accord canadien, la société a élargi son accord de fournisseur avec le chinois CATL, le plus grand fabricant de batteries au monde, il y a moins de deux semaines.

Pour alimenter la croissance des véhicules électriques, le monde se tourne vers les gisements minéraux critiques du Canada, et le gouvernement fédéral canadien cherche à tirer parti de la demande. En avril, il a alloué 2 milliards de dollars canadiens dans son budget au raffinage des minéraux nécessaires à la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Grâce à cet investissement, Ottawa veut soutenir deux nouvelles installations qui traitent des minéraux ainsi qu’une giga-usine de batteries locale.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.