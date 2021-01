Lancement du programme Amazon Future Engineer au Canada

Marie Pâris - 27/01/2021

Amazon annonce le lancement au Canada d’Amazon Future Engineer, un programme en informatique destiné aux jeunes issus de communautés sous-représentées et vivant dans des zones mal desservies. L’entreprise va ainsi investir trois millions de dollars sur trois ans dans ce programme, qui vise à toucher un million d’élèves et professeurs à travers le Canada.

Amazon va travailler en partenariat avec des organismes caritatifs canadiens qui se consacrent à l’enseignement de l’informatique, de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, dont Canada Learning Code, Kids Code Jeunesse et TakingITGlobal.

Amazon compte notamment financer leurs cours, tutoriels, ressources en ligne et ateliers.

« Le programme est là pour aider les jeunes à développer leurs compétences informatiques pendant leur cursus scolaire, de la garderie à l’école secondaire, ainsi que pour financer des occasions de développement professionnels pour les enseignants, a indiqué par communiqué Susan Ibach, directrice d’Amazon Future Engineer Canada. Les cours à distance ont souligné plus que jamais le besoin pour les élèves d’avoir de solides bases en informatique. »

Le programme compte notamment financer des ateliers organisés par Canada Learning Code pour les élèves et enseignants en école primaire, afin de leur apprendre les bases du codage. Les élèves du secondaire auront quant à eux accès à des ateliers et à des ressources de Kids Code Jeunesse sur l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’éthique.

En outre, en collaboration avec TakingITGlobal, Amazon financera des ateliers d’informatique pour les enseignants travaillant dans le réseau du Connected North Program, qui compte 100 écoles situées dans des communautés autochtones éloignées. Amazon soutiendra également la plateforme en libre-service de l’organisme communautaire, qui permet aux professeurs d’accéder à des formations et des plans de cours.

Tags: Amazon