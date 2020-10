La fonctionnalité iPhone Dossiers médicaux disponible au Canada

Marie Pâris - 20/10/2020

Apple vient d’annoncer le lancement au Canada de sa fonctionnalité Dossiers médicaux, qui relie hôpitaux et cliniques à son application Santé afin de rassembler toutes les données médicales au même endroit.

Trois hôpitaux en Ontario l’ont déjà mise à disposition de leurs patients : Women’s College Hospital à Toronto, St. Joseph’s Healthcare à Hamilton et Mackenzie Health à Richmond Hill.

La fonctionnalité permet de consulter et de stocker ses données médicales en tout temps sur son iPhone. Elle établit un lien direct entre les établissements et l’iPhone du patient, lui permettant de voir toute l’information (allergies, problèmes de santé, immunisations, résultats de tests, médicaments, actes médicaux et signes vitaux) à un seul endroit et de recevoir une notification dès que ses renseignements sont mis à jour.

Actuellement, quand les dossiers médicaux sont conservés à divers endroits, le patient doit ouvrir une session sur le site Web de chaque fournisseur de soins pour rassembler toutes ses données.

La fonctionnalité a été pensée pour préserver la vie privée grâce à une connexion chiffrée directe entre l’établissement et l’iPhone. En outre, toutes les données sont chiffrées sur l’appareil et protégées au moyen du code d’accès de l’utilisateur ou encore d’identification tactile ou faciale.

Apple a aussi travaillé avec Epic et Allscripts pour rendre l’application Santé compatible avec les divers systèmes au moyen de la norme FHIR (Fast Healthcare Interoperability Ressources) pour ses utilisateurs au Canada.

Les établissements de soins de santé qui souhaitent faire partie du répertoire de l’application Santé peuvent s’inscrire sur le site d’Apple. L’entreprise ne demande aucuns frais pour l’adhésion et le maintien d’une connexion.

La fonctionnalité est pour le moment disponible au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. Chez nos voisins du sud, elle est déjà prise en charge par 500 établissements sur un total de plus de 11 000 sites.

Tags: Apple