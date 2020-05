Kiite Academy, une plateforme pour se perfectionner dans la vente

Marie Pâris - 05/05/2020

L’entreprise canadienne Kiite, spécialisée dans la conception de plateformes pour les professionnels de la vente, lance Kiite Academy, un centre de ressources en ligne gratuit.

Avec des vidéos et des programmes d’auto-évaluation, Kiite Academy aide les professionnels des ventes à approfondir leurs compétences dans des domaines clés comme la prospection, la communication ou les processus de vente.

« Notre produit phare, Kiite Playbooks, aide les directeurs des ventes à former leurs équipes de représentants, indique Donna Litt, cofondatrice de Kiite. Après avoir analysé le contenu de plus de 6 500 manuels, nous avons découvert que la plupart des équipes voulaient approfondir les compétences de leurs membres dans les domaines clés. Nous avons donc profité de l’occasion pour créer du contenu sur ces thèmes et l’avons rendu plus accessible aux professionnels des ventes. »

Pour cette nouvelle plateforme, Kiite s’est associée à des experts de différentes industries et domaines, notamment des leaders en ventes et marketing, des consultants en gestion ou encore des professionnels en opérations.

Cette bibliothèque de contenus pratiques est désormais disponible en ligne gratuitement, sur inscription.

Kiite Academy offre actuellement huit cours en ligne, qui contiennent chacun plusieurs modules et une auto-évaluation finale. Plus de contenus devraient être ajoutés au cours de l’année.

Kiite Academy est complémentaire à l’autre offre de Kiite, Uvaro, un programme de formation technico-commerciale lancé plus tôt cette année.

Uvaro s’adresse à des professionnels établis désirant se lancer dans la vente, tandis que Kiite Academy, avec son programme plus flexible et adaptable, cible plutôt ceux qui ont déjà des postes en ventes.

Tags: communication