Industrie de la construction : un questionnaire en ligne pour détecter la COVID-19

Marie Pâris - 12/05/2020

Les entreprises Maestro, Spiria et Oriso viennent de lancer Sentinel, un questionnaire qui repère les possibles symptômes de la COVID-19 chez les travailleurs de la construction.

La solution permet à un employé ou à un visiteur d’un chantier de vérifier chaque jour sa situation de santé à partir de son téléphone multifonction, de sa tablette ou de son ordinateur. Les données sont envoyées en temps réel à l’employeur puis compilées.

L’employeur crée un profil sur la plateforme, dont l’accès est gratuit pour les entreprises de la construction, et donne ensuite accès à ses employés en les identifiant.

Sentinel permet d’éviter d’échanger des questionnaires papier et ainsi de limiter la transmission de la COVID-19, alors que le contrôle de l’état de santé des travailleurs de la construction est dorénavant exigé par les autorités publiques au Québec.

L’Association Québécoise des Entrepreneurs en Infrastructure a présenté Sentinel lors de webinaires, où ses membres ont pu commenter et participer à son élaboration pour qu’elle réponde mieux à la réalité de l’industrie de la construction.

Derrière cette solution, on trouve Maestro, une entreprise de solutions logicielles pour la construction. Maestro offre une plateforme de gestion de projets et de comptabilité pour centraliser les besoins en gestion de l’information.

Spiria conçoit et développe quant à elle des solutions numériques sur mesure pour les entreprises qui veulent optimiser leurs opérations, offrir plus de valeur ajoutée à leurs clients et générer de la croissance par la transformation numérique.

Enfin, Oriso se spécialise dans la livraison de sessions de travail virtuelles distantes, la publication d’applications lourdes sur le Web et la fournitures de bassins de ressources infonuagiques.

Tags: applications