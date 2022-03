La plateforme Creator de Zoho ajustée pour les moyennes entreprises

Pragya Sehgal - 07/03/2022

Zoho lance une nouvelle version de sa plateforme Creator, en mettant l’accent sur la programmation schématisée.

L’entreprise technologique Zoho a annoncé vendredi la sortie de la plus récente version de sa plateforme Creator, un service tout-en-un qui comble le fossé technique entre les utilisateurs professionnels et les équipes informatiques, en fournissant une expérience de création de logiciels d’application par programmation schématisée, quel que soit le niveau de savoir-faire technique des utilisateurs.

La première version de la plateforme Creator est sortie en 2006. Tous les deux ans, l’entreprise a ajouté de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités. Cette fois-ci, elle se concentre sur des mises à jour qui lui permettent de cibler davantage les entreprises de taille moyenne.

Avec sa nouvelle plateforme de développement unifiée, Zoho dit vouloir fournir aux équipes informatiques et aux utilisateurs professionnels les moyens de créer des applications sophistiquées, modernes et conformes, grâce à une expérience de programmation schématisée sécurisée, facile à utiliser, ainsi qu’adaptée aux défis des entreprises, a déclaré Tejas Gadhia, ambassadeur en chef de Zoho Corporation, lors d’une conversation avec IT World Canada.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

Adaptation et traduction vers le français par Dominique Lemoine

Tags: applications