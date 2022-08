Hootsuite licenciera 30% de son personnel

Hootsuite Inc. a annoncé mardi qu’elle licencierait 30 % de son personnel en raison d’une restructuration mondiale.

L’entreprise de médias sociaux n’a pas révélé le nombre exact d’employés à licencier ni ce qui a déclenché les suppressions d’emplois. Selon BIV Research, Hootsuite emploie environ 500 personnes en Colombie-Britannique et plus de 1 200 dans le monde. Cela signifie qu’environ 350 personnes se retrouveront sans emploi. On ne sait pas combien de personnes à Vancouver sont directement touchées par les suppressions d’emplois.

« Aujourd’hui est une dure journée chez Hootsuite… Cela signifie malheureusement que nous disons au revoir à certains de nos employés », a déclaré mardi le directeur général de Hootsuite, Tom Keiser.

Il a ajouté que cette décision aidera l’entreprise à se réaligner sur les stratégies qui peuvent assurer son succès. Il a noté que Hootsuite doit se recentrer afin de favoriser l’efficacité, la croissance et la viabilité financière.

« Aujourd’hui, nous nous concentrons sur nos employés, à la fois ceux qui nous quittent et ceux qui restent, et nous nous assurons que nos clients continuent de recevoir le soutien dont ils ont besoin », a-t-il conclu.

Récemment, plusieurs autres entreprises technologiques ont pris des mesures similaires, licenciant une partie de leur personnel.

La plus remarquée a été Shopify, qui a supprimé 10 % de son personnel fin juillet. Wealthsimple a également réduit ses effectifs de 13 % et Clearco, une plateforme d’investissement de commerce électronique, a réduit son nombre d’employés de 25 %.

Selon un rapport de CTV, les données de Layoffs.fyi ont révélé que 493 jeunes entreprises dans le monde ont supprimé environ 67 562 employés en 2022.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois