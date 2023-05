Préoccupées par la hausse des coûts, les PME canadiennes prévoient investir davantage dans la technologie

Selon un nouveau rapport du fournisseur de logiciels de comptabilité, de planification d’entreprise et de paie Sage, l’augmentation du coût de faire des affaires au Canada est supérieure à la moyenne mondiale, mais le passage aux nouvelles technologies a renforcé la confiance de nombreuses PME canadiennes.

Pour ce deuxième rapport annuel, intitulé « Small Business, Big Opportunity », la multinationale britannique a recueilli des données auprès de près de 12 000 chefs d’entreprise dans le monde, dont 1 200 au Canada.

Ces PME canadiennes disent avoir été impactées par la hausse des coûts, notamment par la hausse des salaires, des dépenses de bureau ainsi que des frais de marketing et de publicité.

Le Canada accuse un retard par rapport à ses homologues mondiaux en ce qui concerne la réduction de la pénurie de main d’œuvre, avec seulement 27 % des PME canadiennes qui déclarent réussir à embaucher de nouveaux talents, contre 33 % à l’échelle mondiale et 43 % aux États-Unis.

Les PME canadiennes sont également moins satisfaites de leurs niveaux de dotation actuels que leurs homologues mondiales. En fait, à l’échelle provinciale, seulement 17 % des PME en Ontario et 19 % au Québec se disent très satisfaites de leur niveau de dotation.

Avec tous ces défis, les PME canadiennes cherchent à réduire leurs coûts et à fonctionner plus efficacement, et l’adoption de nouvelles technologies a été la clé pour beaucoup. Près de la moitié des PME au Canada affirment qu’elles augmenteront leurs investissements dans la technologie au cours des 12 prochains mois, les technologies émergentes telles que la 5G (29 %), l’IA (24 %) et le métavers (16 %) étant les plus probables d’être adoptées.

L’investissement dans les nouvelles technologies, selon les PME, les aide à gagner du temps sur les processus clés, à rationaliser leur pile technologique avec des solutions plus collaboratives, à réduire les coûts et à augmenter la productivité.

Mais le rapport montre également que les PME canadiennes voient l’intérêt d’avoir un personnel de bonne qualité, près de 42 % d’entre elles déclarant qu’elles prévoient embaucher plus de personnes en 2023.

Néanmoins, le rapport indique que « bien que ces mesures soient importantes et qu’elles constituent une bonne discipline commerciale, les PME demandent aux gouvernements d’aider à soutenir la création et la croissance des petites entreprises ». Ainsi, 36 % des PME canadiennes ont identifié « l’allégement fiscal » comme une solution pour réduire les coûts.

« Collectivement, les chefs d’entreprise et le gouvernement partagent la responsabilité de soutenir les PME qui ont l’ambition de réinvestir dans leur entreprise », a déclaré Mark Hickman, directeur général de Sage au Canada. « Cela implique de trouver des solutions et des incitations pour leur permettre de trouver les bonnes personnes et les bonnes technologies pour stimuler la productivité et atteindre une croissance durable. »

Mais Mark Hickman note également que les PME canadiennes se remettent de la pandémie.

En fait, le rapport montre que plus de 70 % des Canadiens ont confiance en l’avenir, comparativement à 63 % l’an dernier. L’augmentation des revenus, ainsi que l’espoir d’adopter de nouvelles technologies et d’embaucher plus de personnes contribuent à ces perspectives positives. Cinquante pour cent des PME ont vu leurs revenus augmenter en 2023, dont près d’un quart ont connu une croissance de plus de 10 pour cent.

« Globalement, ces propriétaires et dirigeants d’entreprise voient bon nombre des problèmes de 2022, tels que la hausse des coûts, les problèmes de trésorerie et la réduction de la demande des clients, comme transitoires, et se sentent optimistes quant à ce que 2023 a à offrir », a déclaré le PDG de Sage, Steve Hare, ajoutant que la pandémie a changé les PME pour de bon.

Le rapport complet (en anglais) peut être téléchargé en suivant ce lien.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.