Deux analystes optimistes à propos d’Avaya au sortir d’une seconde faillite

Il semble que la deuxième faillite d’Avaya Holding Corp. pourrait finir par produire de bien meilleurs résultats que ce qui s’est passé il y a six ans.

Plus tôt cette semaine, la société de Morristown, NJ, a annoncé qu’elle était sortie avec succès du processus de réorganisation de la faillite avec une « structure de capital axée sur la croissance qui comprend plus de 650 millions de dollars de liquidités ».

« Aujourd’hui, nous tournons la page et entrons dans un nouvel avenir pour Avaya, nos collaborateurs et nos clients », a déclaré Alan Masarek, PDG d’Avaya. « Nous progressons avec des ressources financières importantes pour accélérer les investissements dans notre portefeuille tout en continuant à fournir des innovations sans perturber nos clients. »

Ces clients, a-t-il dit, sont à différentes étapes de leur parcours vers le nuage. « Ils veulent évoluer à un rythme qui répond aux besoins de leur entreprise – et d’une manière qui leur permette d’adopter des fonctionnalités avancées sans interruption de l’activité. »

En ce qui concerne la feuille de route des produits de l’entreprise, il a déclaré qu’elle continuerait de se concentrer sur la plate-forme d’expérience Avaya qui, a-t-il déclaré, « permet aux organisations d’améliorer leurs capacités d’expérience client sur une myriade de canaux de communication ».

« Nous sommes également ravis d’accueillir un nouveau conseil d’administration doté d’une vaste expérience de leadership dans l’industrie et la finance qui aidera Avaya à entrer dans une nouvelle ère de croissance. »

Bien que la réorganisation n’aide pas les nombreux investisseurs qui ont subi des pertes sur papier d’une valeur de centaines de millions de dollars – les actions d’Avaya se négociaient à un maigre 0,29 USD à 15h07 lundi, avant l’annonce – deux observateurs du secteur ont exprimé la semaine dernière leur optimisme quant au plan stratégique de Masarek, maintenant qu’Avaya est officiellement une société privée.

John Annand, directeur consultatif principal chez Info-Tech Research Group, a décrit l’annonce comme une « très bonne nouvelle » pour un vice-président de l’infrastructure et des opérations informatiques (I&O) et certainement pour ceux qui utilisent les offres de centre de contact et d’expérience client d’Avaya.

« Les revenus d’Avaya en 2022 étaient d’environ 2,76 milliards de dollars. Ses clients corporatifs aiment Avaya, tout comme ses partenaires tels que RingCentral. Après s’être débarrassée d’une dette de 3,4 milliards de dollars américains et avoir émergé de la faillite avec 650 millions de dollars américains de liquidités, Avaya peut continuer à rester viable et à servir sa clientèle existante avec le flux de revenus que ça implique. »

Avaya, a déclaré John Annand, a désormais la marge de manœuvre pour financer l’innovation dans un marché en évolution rapide de la communication unifiée en tant que service, de l’omnicanal, de la plate-forme d’expérience client et de la collaboration infonuagique.

Il a ajouté que la récente pandémie a forcé les entreprises à changer leur façon « d’interagir avec leurs clients. Il y a eu beaucoup d’expérimentations précipitées en production par nécessité. Eh bien, maintenant que ces essais ou preuves de concept forcés sont terminés, l’entreprise est en mesure d’aller sur le marché avec les fonctionnalités et les capacités dont elle sait qu’elle a vraiment besoin.

« Les salles de réunion, les arborescences d’appels, la surveillance des appels par les superviseurs, les tableaux blancs, l’analyse des sentiments, les mesures des agents et même les fonctionnalités de base de tableau blanc qui étaient toutes fournies « gratuitement » dans le cadre d’un abonnement logiciel existant, c’était bien considérant l’urgence, mais maintenant l’entreprise veut du raffinement et une expérience plus fluide.

L’analyste des communications et des télécommunications Jon Arnold, directeur de J. Arnold & Associates, une société de recherche indépendante de Toronto, a rencontré Alan Masarek en mars dernier lors d’une séance d’information avec les analystes et a déclaré : « Tout ce qu’il m’a dit alors était essentiellement ce qui était dans le communiqué de presse. »

« La seule mise à jour serait la liste des membres du conseil d’administration. Cette fois-ci, il a pu négocier des conditions plus favorables, ce qui signifie que les investisseurs étaient prêts à jouer le jeu, pour ainsi dire, afin de créer le bon environnement qui leur donnera une certaine stabilité financière. »

Les principaux clients d’Avaya, a-t-il dit, sont encore en grande partie basés sur des infrastructures locales plutôt que dans le nuage, et c’est leur point fort et cela l’a toujours été, et il y a une « grosse partie du marché des entreprises qui va rester basée sur des infrastructures locales dans un avenir prévisible.

La dernière décision, a déclaré Jon Arnold, place l’entreprise dans une « bien meilleure position maintenant pour reconstruire le capital de la marque, car c’est ce que vous recherchez, en particulier si dans cinq ans, Avaya est vendue, il (l’acheteur) recherche une clientèle en croissance, pas une entreprise abattue.

À court terme, a déclaré John Annand, « les vice-présidents de l’infrastructure informatique peuvent pousser un soupir de soulagement, ils n’auront pas à trouver un moyen d’inclure un “projet de remplacement UCaaS” à leur feuille de route infra 2023 – ce qui n’est jamais un petit projet à faible risque. À long terme, ils conservent un fournisseur d’entreprise éprouvé dans leur arsenal au cas où leur entreprise aurait besoin de plus qu’une communication et une collaboration « correcte ».

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.