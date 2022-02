Google Topics : autre essai de remplacement des témoins de connexion tiers

Howard Solomon - 02/02/2022

Il y a un peu plus d’un an, Google avait proposé le remplacement des témoins de connexion tiers, avec un système de suivi qu’elle avait appelé Federated Learning of Cohorts (FLoC), suscitant surtout des critiques négatives.

La semaine dernière, Google a proposé un autre système de suivi de remplacement, celui-là nommé Topics, suscitant des critiques mitigées.

« Bien que Topics est une amélioration dans certains domaines par rapport à FloC, il présente certains des mêmes problèmes fondamentaux que FloC », a déclaré Bennett Cyphers, technologue de l’Electronic Frontier Foundation, dans un courriel à IT World Canada.

« C’est une nouvelle façon pour les navigateurs de révéler des informations sur votre historique de navigation aux sites Web, aux annonceurs et à toute autre personne avec laquelle vous interagissez sur le Web. La seule façon de présenter cela comme autre chose que mauvais pour la vie privée est de le comparer à quelque chose d’autre qui est encore pire pour la vie privée », dit Bennett Cyphers.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

Lire aussi :

Deuxième édition du programme d’accélération infonuagique de Google

Hashtag Tendances, 27 janvier 2022 — Absolunet vendue

Les publicités en ligne de Google sous la loupe

Adaptation et traduction vers le français par Dominique Lemoine

Tags: annonceurs