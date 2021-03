eStruxture acquiert 8 centres de données Aptum Technologies

Marie Pâris - 31/03/2021

Le fournisseur canadien de services réseau et de centres de données infonuagiques neutres eStruxture annonce l’acquisition des huit centres de données canadiens d’Aptum Technologies, un fournisseur de services gérés de multi-cloud hybride, en plus de tous les clients et employés de l’entreprise de colocation.

L’ajout de ces endroits complète le portefeuille existant de six centres de données d’eStruxture à Montréal, Vancouver et Calgary, renforçant ainsi la plateforme pancanadienne.

eStruxture fournira l’une des plus grandes quantités de capacité de centres de données immédiatement disponible au Canada. Ses clients profiteront d’un accès à deux des plus grands hôtels transporteurs au Canada, situés à Toronto et Vancouver.

Cela ajoutera plus de deux cent nouveaux fournisseurs de réseaux à l’écosystème d’eStruxture, incluant l’accès au Toronto Internet Exchange (TorIX) et au Vancouver Internet Exchange (VANIX). Aptum sera l’un des principaux clients d’eStruxture au Canada.

« Cette acquisition permet d’étendre notre portée et notre clientèle à Vancouver et à Montréal, et de faire notre entrée sur le marché de Toronto de manière significative, commente Todd Coleman, président et chef de la direction de l’entreprise. eStruxture est fière de ses racines canadiennes et s’engage à continuer d’investir dans son économie, à créer de nouveaux emplois pour les Canadiens et à offrir une plateforme de centres de données qui est idéale pour les entreprises qui souhaitent croître ou s’établir au Canada. »

Avec l’ajout de nouvelles installations (cinq à Toronto, deux à Montréal, et une à Vancouver), eStruxture exploitera un total de quatorze installations à travers le Canada, portant ainsi son empreinte totale à plus de 600 000 pieds carrés d’espace de centres de données, et une capacité informatique totale de 100 mégawatts.

Tags: Canada