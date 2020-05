Encore plus de musique en ligne pour les Canadiens

Marie Pâris - 07/05/2020

Amazon offre désormais gratuitement son service Amazon Music au Canada, tandis que Québecor lance cette semaine QUB musique, une plateforme de musique en ligne multiformat.

Les utilisateurs canadiens peuvent maintenant écouter gratuitement Amazon Music, financé par la publicité.

La sélection de listes de lecture et les milliers de stations sont accessibles via l’application Amazon Music sur iOS, Android et Fire TV, ainsi que sur le Web.

Ce service était jusqu’à maintenant disponible uniquement pour les utilisateurs abonnés à Prime, qui permet l’accès au catalogue de musique sans publicité, ou à Amazon Music Unlimited, un service d’abonnement haut de gamme pour profiter de millions de chansons dont les plus récentes sorties.

De son côté, Québecor annonçait lundi le lancement de QUB musique, sorte de Spotify québécois disponible sur le Web et sur application mobile.

Cette nouvelle plateforme musicale, qui compte également un volet éditorial, propose des entrevues, des nouvelles et un millier de listes d’écoute. Des baladodiffusions et de la vidéo seront aussi bientôt disponibles.

Si les 50 millions de chansons à la demande sont des titres « d’ici et d’ailleurs », QUB musique indique vouloir surtout mettre de l’avant les artistes québécois.

La plateforme est accessible gratuitement jusqu’au 31 juillet aux abonnés du programme Vidéotron PLUS. Après cette date, l’abonnement à QUB musique coûtera 11,99$ par mois, et 4,99$ aux clients de Vidéotron.

Québecor précise par communiqué que QUB musique reversera plus d’argent aux artistes que les autres plateformes de musique en continu.

Tags: Amazon