Element AI et Shinhan AI Korea collaborent sur NEO 2.0

Marie Pâris - 27/05/2020

L’entreprise montréalaise Element AI et le groupe coréen Shinhan AI Korea travaillent ensemble sur une initiative de recherche et développement pour la plateforme de conseil en investissement NEO 2.0.

Ce partenariat vise à ajouter des capacités de prévision d’intelligence artificielle (IA) de nouvelle génération à la plus récente version de NEO.

La plateforme a été introduite en septembre dernier par Shinhan AI, entreprise de conseil en investissement basée sur l’IA et filiale de Shinhan Financial Group.

« Comme nous l’avons vu avec les événements imprévisibles de la pandémie de COVID-19, les prévisionnistes du marché se tournent vers les solutions basées sur l’IA pour les aider à repérer rapidement les signaux et à mieux gérer leurs prévisions lorsque le marché se comporte anormalement », a déclaré Ben Eum, le directeur de l’Asie du Nord chez Element AI.

Sur les marchés financiers, qui fonctionnent avec des algorithmes, la prévision des prix des indices pour les décisions d’investissement est assez complexe.

Grâce à ses propres algorithmes, Element AI, un développeur de services et logiciels à IA, crée une nouvelle approche de prévision des indices boursiers. Ces algorithmes basés sur l’apprentissage profond permettront sur NEO de simplifier et d’accélérer l’application et l’aide à la décision pour les indices suivis.

« Element AI travaille avec Shinhan AI pour offrir un algorithme de prévision de pointe qui différenciera NEO 2.0 en s’appuyant sur l’IA pour apprendre et s’adapter, a ajouté Ben Eum. Et potentiellement en surpassant d’autres méthodes de prévision avec des prévisions d’indices de prix plus rapides et plus précises. »

