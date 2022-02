Accord de distribution entre BrainBox AI et ABB en gestion de bâtiments

Dominique Lemoine - 01/02/2022

Le logiciel d’apprentissage profond de BrainBox AI a été ajouté au portefeuille de systèmes numériques de domotique et de gestion de bâtiments d’ABB.

Selon BrainBox AI, une entreprise en démarrage basée à Montréal, son système pour la gestion des bâtiments commerciaux repose sur l’intelligence artificielle, ainsi que sur des technologies prédictives et autoadaptatives.

ABB est devenu investisseur principal dans BrainBox AI en octobre 2021 dans le cadre d’une ronde de financement de 24 millions de dollars.

BrainBox AI soutient que son logiciel peut permettre de diminuer de 20 à 40 % l’empreinte carbone d’un bâtiment, de réduire de 25 % ses coûts énergétiques de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) et de prolonger la durée de vie des équipements de CVC.

Selon ABB, des informations et des données opérationnelles actualisées et en temps réel sont nécessaires pour prendre des décisions, ainsi que pour créer des bâtiments qui apprennent à traiter eux-mêmes par algorithmes de grandes quantités de données créées par des systèmes de bâtiments intégrés et à prendre des décisions autonomes en matière de CVC et d’éclairage

