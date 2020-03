COVID-19 : Une approche équilibrée pour persévérer

Direction Informatique - 20/03/2020

Une lettre ouverte à notre audience

Les choses ne seront pas comme avant.

Les 12 dernières semaines ont montré à quel point le monde est devenu fragile et véritablement interconnecté sur les plans économique et social.

Les 12 derniers jours ont montré à quel point la douce nature et l’esprit d’accueil du Canada ne nous ont pas offert une protection spéciale contre les effets d’une pandémie impitoyable.

Les Canadiens souffrent. À ce jour, nous avons été épargnés par les scènes d’établissements de santé accablés et de cercueils placés bout à bout en Italie, mais la douleur est réelle lorsque les entreprises ferment, la bourse s’effondre et les travailleurs sont licenciés ou invités à travailler à domicile.

Pourquoi au milieu du chaos, ITWC vous appelle-t-il pour assister à un webinaire ou pour télécharger un livre blanc ? C’est une question qui a été soulevée plus d’une fois au cours de la semaine dernière par des membres estimés de notre audience.

Avons-nous été insensibles dans notre réponse à la crise ? Pour ceux qui sont sous le choc d’un avis de licenciement ou confinés en isolement, peut-être. Mais pour les travailleurs technologiques et les entreprises aux prises avec la nouvelle réalité des conférences annulées et d’une main-d’œuvre travaillant à domicile, un webinaire sur les menaces de sécurité des terminaux ou un livre blanc sur les défis de la gestion d’une main-d’œuvre à distance sont tout à fait d’actualité.

ITWC, à travers ses quatre propriétés médias, IT WorldCanada.com, ltbusiness.ca, channeldailynews.com et directioninformatique.com, reste engagé à fournir les actualités technologiques qui vous aident à protéger votre entreprise et carrière – y compris des histoires sur l’impact de COVID-19 .

Alors que nous continuons à raconter des histoires canadiennes, nous aidons notre communauté et fournissons à notre personnel des emplois et des salaires. Notre passion et notre objectif sont de vous apporter les informations qui vous aideront à faire prospérer votre entreprise. En poursuivant nos opérations, nous accomplissons ce mandat et ce travail.

À travers les autres divisions, nous continuerons à offrir des webinaires et des tables rondes virtuelles pertinents qui fournissent des perspectives d’experts sur les problèmes qui affectent la technologie aujourd’hui et qui vous prépareront pour la nouvelle normalité se manifestera dans des semaines ou des mois.

Le 30 avril, nous irons de l’avant avec notre célébration annuelle des 100 meilleurs fournisseurs de solutions – quoique virtuellement pour la première fois. Même si le pire de la tourmente n’est pas passé, nous pensons que les gens seront prêts à faire une pause, à se rassembler virtuellement pendant 90 minutes et à célébrer les réalisations de leurs collègues.

À votre santé

Fawn Annan

Présidente | ITWC

Propriétaire

Jim Love

DSI | ITWC

Propriétaire