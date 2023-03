Balado Hashtag Tendances, 30 mars 2023 — Une pause de l’IA, Mozilla.ai, les déboires de Twitter et Apple Pay Later

Balado Hashtag Tendances, 30 mars 2023 — Cette semaine : Des experts demandent une pause de l’intelligence artificielle, lancement de Mozilla.ai, la valeur de Twitter aurait diminué de moitié, fuite du code source de Twitter et lancement du service Apple Pay Later.



Des experts demandent une pause de l’intelligence artificielle

Plus d’un millier d’acteurs clés du domaine de l’intelligence artificielle et des technologies, dont Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique de Mila – Institut québécois d’intelligence artificielle co-signent cette semaine une lettre ouverte initiée par le Future of Life Institute afin de demander aux laboratoires d’intelligence artificielle d’interrompre immédiatement l’entraînement de systèmes d’intelligence artificielle plus puissants que GPT-4.

Les signataires s’inquiètent que « les systèmes d’intelligence artificielle dotés d’une intelligence humaine compétitive puissent poser de graves risques pour la société et l’humanité, comme le montrent des recherches approfondies et reconnues par les meilleurs laboratoires en intelligence artificielle ».

C’est pourquoi elle appelle tous les laboratoires d’intelligence artificielle à « suspendre immédiatement pendant au moins 6 mois la formation des systèmes d’intelligence artificielle plus puissants que GPT-4. Cette pause doit être publique et vérifiable, et inclure tous les acteurs clés ».

« Si une telle pause ne peut pas être décrétée rapidement, les gouvernements devraient intervenir et instituer un moratoire », poursuit le document.

Outre Yoshua Bengio, des personnes aussi connues que Elon Musk ou Steve Wozniak ont signé la lettre.

Lancement de Mozilla.ai

Toujours sur le sujet de l’intelligence artificielle, on apprenait récemment le lancement par Mozilla d’une nouvelle startup centrée sur l’intelligence artificielle appelée Mozilla.ai. L’objectif principal de Mozilla.ai est de créer une intelligence artificielle open source qui peut être fiable.

Il s’agit d’une entreprise à but lucratif qui a été créé pour traiter les risques potentiels des capacités de l’intelligence artificielle telles que la génération de logiciels malveillants, l’identification d’exploits de code source ouvert et la création de sites Web d’hameçonnage.

Mozilla a obtenu un investissement initial de 30 millions de dollars de la Fondation Mozilla pour cette nouvelle entreprise. Bien qu’elle soit liée à des principes éthiques, Mozilla.ai est ouverte à la création de nouveaux produits et entreprises ainsi qu’à des projets open-source.

La valeur de Twitter aurait diminué de moitié

Elon Musk a révélé que les employés recevront des allocations d’actions basées sur une évaluation de 20 milliards de dollars de la valeur de Twitter dans une note de service aux employés de de la société. On se souviendra que Musk avait acquis Twitter l’année dernière pour 44 milliards de dollars américains.

Musk estime par ailleurs que la voie de Twitter vers une valeur de 250 milliards de dollars est réalisable, mais que ce sera difficile.

Il a décrit Twitter comme une « startup inverse » qui avait besoin d’un coup de barre pour la sauver de la faillite. La moitié des 1000 principaux annonceurs de Twitter ont laissé tomber la société depuis son acquisition par Musk et la société n’a toujours pas encore payé ses dettes et ses factures impayées.

Fuite du code source de Twitter

Parlant de Twitter, certaines parties du code source propriétaire de l’application Twitter ont été divulguées sur GitHub. Twitter a déposé une demande en vertu de la loi américaine sur les droits d’auteur afin de supprimer le code, qui pourrait avoir été publié il y a plusieurs mois.

Twitter a également déposé une demande à un tribunal de Californie afin d’identifier la personne responsable et de recueillir des données sur les utilisateurs GitHub qui auraient téléchargé le code.

La requête déposée demande de révéler les renseignements personnels des utilisateurs, y compris les noms, les adresses, les courriels, les adresses IP, les profils de médias sociaux et les numéros de téléphone.

On rapporte par ailleurs que Twitter rendrait tout le code utilisé pour recommander des tweets disponible en open source d’ici le 31 mars.

Lancement du service Apple Pay Later

Apple a lancé son service achetez maintenant, payez plus tard. Appelé Apple Pay Later, il permet aux utilisateurs de demander des prêts entre 50 et 1 000 $ via le Portefeuille Apple sans frais ni intérêts.

Les utilisateurs ont six semaines pour rembourser le montant du prêt en quatre versements. Malgré qu’Apple prétend que les prêts Pay Later n’affectent pas le crédit des utilisateurs, les petits caractères indiquent que les prêts et les historiques de paiement peuvent être signalés aux agences de crédit et pourraient avoir une incidence sur le crédit.

Le service est actuellement disponible pour des utilisateurs sélectionnés au hasard aux États-Unis pour les achats en ligne sur les versions 16.4 de iOS et iPadOS.

