Balado Hashtag Tendances, 16 mars 2023 — Des données sur la Lune, l’intelligence artificielle et des nouvelles de Spotify, Apple et Elon Musk

Balado Hashtag Tendances, 16 mars 2023 — Cette semaine : Le stockage des données sur la Lune, Google développe un modèle de langage visuel, un nouveau look pour Spotify, Elon Musk va construire une ville utopique et un nouveau casque de réalité virtuelle pour Apple.



Le stockage des données sur la Lune

Lonestar Data Holdings, une jeune pousse d’infonuagique de Floride, aux États-Unis, a recueilli 5 millions de dollars pour construire des centres de données sur la surface lunaire pour le stockage sécurisé des données et le traitement à la périphérie. Le stockage à distance des données sur la Lune permettra d’atténuer les problèmes de consommation d’énergie et de pollution numérique causés par les centres de données terrestres.

Les centres de données lunaires de Lonestar seront initialement utilisés pour le stockage de données à distance et la récupération après sinistre, ainsi que pour l’exploration commerciale et privée de la Lune. L’entreprise vise à lancer une boîte miniature, qui pèse environ 1 kilogramme et a une capacité de 16 téraoctets, à la surface lunaire dès cette année.

Google développe un modèle de langage visuel

Google et le laboratoire d’intelligence artificielle de l’Université technique de Berlin ont développé un modèle multimodal incarné de langage visuel (ou MLV) appelé PaLM-E. Celui-ci possède 562 milliards de paramètres, ce qui en fait le MLV le plus important jamais créé.

PaLM-E associe langage et vision pour le contrôle robotique et peut effectuer un éventail de tâches sans nécessiter un nouvel apprentissage en analysant les données de son appareil photo. Il est adaptable et peut réagir aux changements de son environnement.

PaLM-E présente des capacités émergentes telles que l’inférence multi-image, même s’il a été entraînée au moyen d’images uniques et individuelles.

Un nouveau look pour Spotify

Spotify, la plateforme musicale que tout le monde connait introduit un nouveau design qui vise faciliter la recherche de nouveaux contenus à écouter et à regarder. La refonte intègre une utilisation intensive de l’imagerie et du défilement vertical pour augmenter la visibilité dans l’écosystème Spotify. Certains qualifie le nouvel aspect de l’application d’amalgame entre TikTok, Instagram et YouTube.

Le nouveau design de Spotify sépare les balados et la musique tout en donnant à chacun plus d’espace. À l’ouverture, l’application présente un ensemble de couvertures d’albums et de listes de lecture mais inclut également l’écoute automatique de balados vidéo et des photos de style Instagram qui fournissent plus d’informations sur les listes de lecture pertinentes.

Elon Musk va construire une ville utopique

Elon Musk prévoit construire une nouvelle ville pour ses employés le long de la rivière Colorado, au Texas à environ 60 kilomètres d’Austin. L’objectif de la ville proposée est de créer un genre d’utopie où les employés de Musk peuvent vivre et travailler.

Musk et ses cadres supérieurs veulent que leurs employés, en particulier ceux de ses sociétés de la région d’Austin telles que Tesla et SpaceX, vivent dans de nouvelles maisons avec des loyers abordables. Le site sera adjacent aux installations de Boring et SpaceX qui sont présentement en cours de construction.

Un nouveau casque de réalité virtuelle pour Apple

Apple devrait lancer un casque de réalité virtuelle qui présente des capacités de réalité augmentée plus tard cette année. Ce sera la première plateforme informatique de la société entièrement développée sous la direction de Tim Cook qui mise sur cette innovation pour sécuriser son héritage.

Le mandat de Tim Cook chez Apple a influencé la capitalisation boursière de la société, passant d’environ 350 milliards de dollars en 2011 à plus de 2400 milliards de dollars aujourd’hui. Apple prévoit qu’elle ne vendra qu’environ un million de casques au cours de la première année suivant son lancement.

