Balado Hashtag Tendances, 23 mars 2023 — ChatGPT comme panéliste, un navigateur Amazon, Copilot et un magasin de jeux Microsoft et Bard de Google

Balado Hashtag Tendances, 23 mars 2023 — Cette semaine : ChatGPT participe à un panel d’experts, un navigateur Web d’Amazon, lancement de l’assistant Copilot de Microsoft, un magasin de jeux Microsoft et lancement de Bard, l’intelligence artificielle de Google.



ChatGPT participe à un panel d’experts

ChatGPT, l’outil d’intelligence artificielle développé par OpenAI, participera, pour la première fois au Canada, à un panel d’experts à l’occasion de la Journée de l’assurance de dommages le 13 avril prochain au Palais de congrès de Montréal. ChatGPT y personnifiera un expert en stratégie d’entreprise et interagira avec de véritables experts lors du panel d’ouverture intitulé « Intelligence artificielle : La révolution commence maintenant ».

Reconnu pour sa capacité à générer des réponses et des analyses complexes dans divers domaines, ChatGPT a beaucoup fait parler de lui depuis sa mise en ligne, en novembre dernier, ses possibilités et ses limites alimentant les conversations et déclenchant les passions.

Outre ChatGPT, Le panel réunira Laurent Simon, du réseau Mosaic de HEC Montréal, Rheia Khalaf, Directrice, Recherche Collaborative et Partenariats de Finance Montréal/IVADO, Éric Charton, Directeur principal, Sciences de l’IA de la Banque Nationale du Canada et Isabelle Girard, Première vice-présidente, Laboratoire de données chez Intact Compagnie d’assurance.

Un navigateur Web d’Amazon

Il semble bien qu’Amazon travaille sur un nouveau navigateur Web. En effet, le géant du commerce électronique a envoyé un sondage à ses utilisateurs en posant des questions détaillées sur les fonctionnalités qu’ils aimeraient voir dans un nouveau navigateur pour les ordinateurs de bureau et portables.

Les utilisateurs qui ont complété le sondage ont évalué l’importance de fonctionnalités telles que le la narration de texte, les extensions, la synchronisation des données du navigateur sur les appareils mobiles et le blocage des témoins tiers.

L’entrée potentielle d’Amazon sur le marché du navigateur intervient à un moment où l’industrie publicitaire se prépare à un changement massif. Google prévoit en effet éliminer les témoins tiers dans le navigateur Chrome, un des principaux outils utilisés par les entreprises pour le suivi des consommateurs dans les publicités.

Lancement de l’assistant Copilot de Microsoft

Microsoft a annoncé son assistant alimenté par l’intelligence artificielle pour ses applications et services Microsoft 365. Appelé Copilot, il est conçu pour aider les utilisateurs à créer du contenu, répondre aux questions et à fournir des informations telles que les prochaines réunions, les changements organisationnels et les mises à jour sur les collègues.

Copilot est plus qu’un simple robot conversationnel d’intelligence artificielle. Il peut proposer des suggestions pour réécrire des paragraphes, générer des documents entiers et commander des applications Office comme Excel et PowerPoint. Dans Excel, les utilisateurs peuvent demander l’aide de Copilot pour générer des tableaux croisés dynamiques, créer des graphiques ou comprendre des lignes et des colonnes de données.

L’intégration de Copilot aux produits Microsoft pourrait changer la façon dont les gens travaillent et communiquent avoir un effet durable sur le marché du travail.

Copilot est actuellement en cours d’essais auprès d’un nombre restreint de clients et son utilisation devrait être élargie au cours des prochains mois.

Un magasin de jeux Microsoft

Si son acquisition d’Activision Blizzard est approuvée, Microsoft s’apprêterait à lancer un magasin d’applications de jeux pour iPhone et Android. Cela est possible en raison de la loi européenne sur les marchés numériques qui devrait appliquer de nouvelles règles exigeant qu’Apple et Google autorisent les magasins d’applications d’autres entreprises à partir de mars 2024.

Microsoft est donc en pourparlers avec les régulateurs aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni sur leurs préoccupations anticoncurrentielles. La société pourrait facilement modifier ses applications Xbox et Game Pass pour vendre des jeux mobiles et des abonnements.

Lancement de Bard, l’intelligence artificielle de Google

Google a lancé un aperçu de Bard, son modèle de langage d’intelligence artificielle qui concurrence ChatGPT. Bard sera lentement déployé à des utilisateurs choisis aux États-Unis et au Royaume-Uni, une liste d’attente ayant été mise en place.

Bard ne cherche pas à remplacer le moteur de recherche de Google, mais il fonctionne en complément de celui-ci. La date de sortie complète de Bard n’est pas encore inconnue.

