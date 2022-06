Collaboration entre Exfo et Intel pour la détection des défauts dans les infrastructures

Renaud Larue Langlois - 15/06/2022

Exfo, une entreprise développant des solutions de test, de monitoring et d’analytique pour l’industrie des communications, annonce aujourd’hui le lancement d’une solution pour aider les opérateurs de réseaux 5G à détecter et à corréler les problèmes de dégradation du service.

La solution, conçue de concert avec Intel, permet d’automatiser l’assurance des services infonuagiques, que les défauts prennent source dans les couches réseau ou service ou dans l’infrastructure réseau infonuagique.

Selon une récente recherche de Heavy Reading et Exfo, 81 % des opérateurs participants s’attendent à ce que la correction des défauts soit plus difficile pour les réseaux 5G que pour les réseaux 4G. En outre, 69 % sont d’avis que la détection et la corrélation des défauts sont plus difficiles pour les réseaux infonuagiques, et 74 % ont affirmé que le manque d’outils d’assurance de services conçus pour les infrastructures en nuage les oblige à se tourner vers des processus manuels.

La nouvelle solution d’assurance de la pile complète d’Exfo combine sa plateforme existante d’assurance de services adaptative (ASA) et la capacité d’observabilité des plateformes fournie par Intel pour combler les lacunes de visibilité des infrastructures infonuagiques et des couches réseau et service, explique Exfo dans un communiqué.

La visibilité ainsi obtenue couvre toutes les fonctions des réseaux des opérateurs, qui peuvent connaître l’état de fonctionnement de l’infrastructure en nuage sous-jacente à partir de la puce, et isoler ou corréler les défauts dans l’ensemble des domaines réseau.

La solution permet aux opérateurs d’observer directement le cœur même de l’infrastructure de la plateforme sous-jacente et d’évaluer les données sur son fonctionnement, notamment grâce à des vérifications de l’état, de l’usage, de la congestion, de la consommation d’énergie et de la configuration.

« La virtualisation des réseaux est un processus évolutif qui a commencé avec la 4G pour réellement s’ancrer avec la 5G. Cependant, la gestion des accords sur les niveaux de service s’est grandement complexifiée, surtout pour les opérateurs qui ne sont pas propriétaires de l’infrastructure, puisqu’il faut couvrir l’ensemble des domaines virtuels et physiques. La solution d’assurance de la pile complète d’Exfo, qui s’intègre à notre plateforme d’assurance de services adaptative, permet donc aux opérateurs de détecter, corréler et résoudre les défauts peu importe l’endroit où ils surviennent, et d’ainsi réduire notablement le délai de résolution », a indiqué Philippe Morin, président-directeur général d’Exfo.

