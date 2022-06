Partenariat EXFO – SUSE pour le monitoring des réseaux en nuage

Renaud Larue Langlois - 07/06/2022

EXFO, une entreprise du secteur des communications ayant son siège social à Québec et se spécialisant dans les tests, le monitoring et l’analyse annonce que sa solution Active u-Verifier a été testée et validée sur la plateforme de gestion de conteneurs SUSE Rancher, un système d’orchestration de conteneurs Kubernetes en source libre pour entreprises.

Les deux entreprises souhaitent outiller les fournisseurs de services pour le monitoring et l’évaluation de la performance réseau en temps réel. La combinaison de leurs technologies permettra aux fournisseurs de services de communications (FSC) et aux exploitants de réseaux d’entreprise dotés d’applications critiques de mieux comprendre leur performance en temps réel et dans l’ensemble des fonctions virtuelles et infonuagiques. Les fournisseurs de services pourront ainsi prendre les mesures correctives nécessaires avant que des malfonctionnements compromettent l’expérience de leurs abonnés.

Selon les résultats d’une récente recherche conjointe de Heavy Reading et EXFO, 69 % des FSC croient que la détection et la corrélation des défauts dans les réseaux 5G sont plus complexes pour les infrastructures infonuagiques que pour les réseaux traditionnels. 74 % d’entre eux pensent par ailleurs que c’est le manque de visibilité ou d’accès aux outils nécessaires qui complique la corrélation des défauts dans les infrastructures infonuagiques. Enfin, un FSC sur cinq estime que la localisation des défauts à un domaine de liaison 5G autonome ou non autonome précis requiert plus de 75 % du temps de résolution total.

Les deux partenaires souhaitent donc aplanir ces irritants importants pour les FSC et c’est pourquoi EXFO a conçu Active u-Verifier, une solution d’assurance de services infonuagique automatisée qui déploie, contrôle et met à l’échelle des sondes sur demande de façon adaptative. Avec l’orchestration de SUSE Rancher, Active u-Verifier d’EXFO pourra être déployée sur tout le trajet du service réseau et ainsi offrir une visibilité complète des performances réseau dans l’ensemble des fonctions virtuelles et infonuagiques.

« Cette initiative de couplage de la solution de tests actifs d’EXFO avec le système de gestion Kubernetes pour entreprises de télécoms de SUSE Rancher témoigne d’un engagement accru à fournir une solution de tests actifs de premier plan pour le monitoring de la performance réseau », a déclaré Claudio Mazzuca, vice-président, partenariats et alliances stratégiques chez EXFO.

Lire aussi :

Service infonuagique de suivi de la performance des réseaux 5G par Exfo via Red Hat

Explorance annonce un partenariat avec la Weber State University

Partenariat étendu entre Atos et VMware

Tags: Claudio Mazzuca