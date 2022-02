Service infonuagique de suivi de la performance des réseaux 5G par Exfo via Red Hat

Dominique Lemoine - 09/02/2022

Un service infonuagique de suivi des performances des réseaux 5G pour les opérateurs de télécommunications sera commercialisé dans le cadre d’une collaboration entre Exfo et Red Hat.

Exfo est une entreprise basée à Québec qui se spécialise en équipements et en logiciels d’analyse, de surveillance et de test pour les fournisseurs de services de télécommunications fixes et mobiles.

Red Hat est désormais une filiale d’IBM qui se spécialise en logiciels à code source ouvert pour les entreprises. Elle est basée à Raleigh dans l’État de la Caroline du Nord aux États-Unis.

Les deux entreprises misent désormais notamment sur une « combinaison » du service Nova Active μ-Verifier d’EXFO et de la plateforme OpenShift de Red Hat.

« Nova Active μ-Verifier peut désormais être déployé comme un conteneur certifié par Red Hat sur OpenShift dans des environnements infonuagiques hybrides », et des entreprises de télécommunications auront ainsi « accès à une plateforme de tests en nuage » et à « une visibilité complète sur leurs réseaux mobiles », dit Exfo.

« Deux tiers des problèmes de réseau viennent de l’infrastructure infonuagique, ce qui rend l’assurance de services incontournable pour intervenir rapidement, analyser les causes fondamentales et corriger les défauts », soutient Exfo.

